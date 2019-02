Annuncio

Annuncio

La partita Juventus-Frosinone, anticipo del 24° turno di Serie A, si giocherà questo venerdì 15 febbraio, con calcio d'inizio alle 20:30: la partita sarà visibile su Sky Sport e in streaming grazie a Sky Go.

Juventus-Frosinone ha un esito scontato?

Il pronostico ovviamente è tutto per i pluricampioni d'Italia, ma i gialloblu ciociari vengono dalla sorprendente vittoria di Genova contro la Samp (0-1 per la rete di Ciofani) e dunque hanno dato importanti segnali di risveglio, pur rimanendo nei bassifondi della classifica del campionato di serie A. Attualmente il Frosinone occupa il 19mo posto in graduatoria con 16 punti in 23 gare. Ha la peggiore difesa della serie A, con soli 17 gol all'attivo.

Annuncio

Le reti subite sono 43, ma c'è chi ha fatto peggio (l'Empoli 45, il Chievo 47). La squadra laziale ha solo due punti di ritardo rispetto a Bologna ed Empoli e tre dall'Udinese.

Per quanto riguarda la Vecchia Signora, capolista assoluta con 63 punti in 23 gare, con 49 reti fatte (una in meno dell'Atalanta, che ne ha segnate 50) e solo 15 subite (miglior difesa del campionato). L'unica pecca di questa stagione bianconera è stata per ora l'eliminazione a sorpresa dalla Tim Cup, dopo la sconfitta per 3-0 a Bergamo in gara unica ai Quarti, una sfida nella quale la squadra di Allegri era priva dei suoi centrali difensivi titolari.

Ampio turnover per la Juventus in vista della Champions

Allegri sta pensando a diversi cambi tra i titolari, per far rifiatare alcuni dei giocatori che finora hanno giocato più degli altri.

Annuncio

I migliori video del giorno

Spazio dunque a Perin in porta, De Sciglio a destra, Caceres e Rugani al centro della difesa e Spinazzola a sinistra (Alex Sandro deve scontare la squalifica). Anche Khedira, Pjanic e Ronaldo potrebbero riposare. Il tridente dovrebbe essere formato da Dybala, Mandzukic e Bernardeschi.

Cinque giorni dopo Juventus-Frosinone è in programma la delicata sfida d'andata degli ottavi di Champions League a Madrid, contro un avversario tradizionalmente ostico come l'Atletico, gara nella quale potrebbe esserci il recupero del trio difensivo Barzagli-Bonucci-Chiellini.

Proprio l'impegno di Champions potrebbe distrarre i bianconeri contro il Frosinone. La Juventus nella classifica di Serie A ha ben undici punti di vantaggio sul Napoli, secondo: contro i ciociari dunque l'imperativo sarà sicuramente la vittoria ma anche quello di non accusare infortuni e riservare le migliori energie nervose per l'Atletico Madrid.