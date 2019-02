Annuncio

Mark Iuliano bandiera bianconera, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia ha fatto il punto sulla grande passione calcistica e sul suo amore per la famiglia. Il difensore ha raccontato che la passione per la Juventus è nata con lui. Da ragazzo ha iniziato a giocare a calcio, come tanti suoi coetanei del sud che non avevano molte possibilità di frequentare altri sport. L’intervistato ricorda che da adolescente seguiva la sua squadra del cuore alla radio, in quanto le partite non venivano ancora trasmesse in Tv. Quando la Juve perdeva contro il Napoli di Diego Armando Maradona lui soffriva molto e in particolare gli è rimasto impresso l'episodio della punizione segnata dall'argentino a Stefano Tacconi perché l'ha ridotto in lacrime.

Approdando a Torino, il giocatore ha imparato cosa significa far parte del gruppo bianconero. Ha capito che in casa Juventus, considerata da lui una famiglia, imperversa grande unità d’intenti e tutti remano all’unisono verso il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. I giocatori lavorano duramente e con determinazione per ottenere grandi risultati, non a caso l’intervistato durante la sua militanza bianconera ha vinto quattro scudetti, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Iuliano oggi è un Juventus Legend e ciò rappresenta il coronamento della sua gloriosa carriera. L'ex difensore non può che essere soddisfatto di questo titolo perché gli dà l'opportunità di far conoscere a tutti ciò che ha appreso nel club degli Agnelli: “Sono orgoglioso di portare in giro per il mondo gli insegnamenti che ho ricevuto”, questo il pensiero dell’intervistato.

Gli affetti

Quando ha lasciato la Vecchia Signora Mark, si è trasferito in Spagna e precisamente a Palma di Maiorca per non soffrire troppo: “Per lasciare la Juve devi cambiare vita". Nel momento in cui si lascia l’ambiente bianconero è come cambiare sport. Questo allontanamento traumatico è stato superato dall'ex giocatore grazie agli affetti familiari ai quali è legatissimo. La moglie per Iuliano è una donna stupenda che ama moltissimo e solo con lei si sente completo. Anche il figlio è fonte di gioia perché gli sta dando tante soddisfazioni. Il racconto dell'intervistato sarà mandato in onda il 15 febbraio 2019 alle ore 22:30 su Sportitalia nel programma “Solo chi c’ha Fede, il lato umano dello sport”.