In questi primi giorni di febbraio tanti appassionati di Fantacalcio hanno organizzato l'asta di riparazione. In cosa consiste? Con la chiusura del calciomercato di Serie A sono arrivati nel nostro campionato tanti nuovi giocatori, oppure altri hanno semplicemente cambiato casacca e adesso magari sono destinati a giocare di più. Ogni appassionato di questo fantasy game attraverso l'asta di riparazione ha l'opportunità di sistemare il proprio organico, aggiungendo questi nuovi giocatori e nello stesso tempo cedendo chi è stato ceduto all'estero o anche chi non ha reso per come ci si aspettava.

I consigli per il Fantacalcio

E allora è arrivato il momento di fare qualche nome di possibile rinforzo per quest'asta di riparazione, anche se è bene subito dire che sono davvero pochi i giocatori per i quali conviene spendere tanti crediti.

Uno di questi è senz'altro Muriel, nuovo volto della Fiorentina. Il colombiano, che del resto aveva già giocato in Serie A prima dell'esperienza a Siviglia, è un attaccante che ha già trovato con continuità la via della rete e dunque sarebbe davvero un ottimo rinforzo. Altro giocatore che fa gola a tanti appassionati di Fantacalcio è quello del centrocampista brasiliano del Milan Paquetà, arrivato dal Flamengo. Ha grande tecnica, è giovane e ha già collezionato dei voti alti nelle sue prime apparizioni italiane. Vale la pena di spendere qualche credito in più all'asta soprattutto per gli attaccanti. Sanabria del Genoa è un altro che sarà molto ricercato, alla pari di Gabbiadini, che è tornato in Italia per giocare con la maglia della Sampdoria.

Altri nomi caldi per l'asta

Ma ci sono anche altri elementi che possono tornare utili in questa seconda parte di stagione.

Il portiere Viviano, ad esempio, titolare nella Spal. Oppure i difensori Cedric (Inter), Lyanco (Bologna), Romulo (Lazio), Demiral (Sassuolo) e Luca Pellegrini, quest'ultimo destinato ad essere un potenziale titolare nel Cagliari. Non mancano possibili opportunità pure tra i centrocampisti. Pensiamo ad esempio a Soriano, nuovo volto del Bologna, oppure a Jankovic della Spal e Oliva del Cagliari, nuovi giocatori tutti da scoprire. Potrebbero essere delle vere rivelazioni. Oppure è meglio andare sul sicuro cercando di prendere all'asta Viviani del Frosinone, Kucka del Parma e Radovanovic, accasatosi al Genoa dopo l'esperienza a Verona con il Chievo.