Annuncio

Annuncio

Sassuolo-Juventus si giocherà il 10 febbraio ed è una partita più interessante ed equilibrata di quello che potrebbe sembrare sulla carta, visto il momento delicato della Vecchia signora, alle prese con una sorta di emergenza in difesa visti gli infortuni di Bonucci e Chiellini e la partenza della prima alternativa: Benatia. Sassuolo-Juventus si giocherà con inizio fissato alle ore 18:00. Potrà essere seguita in tv su Sky sport, via streaming su Sky go, via radio su Radio Uno Rai e in diretta testuale sul sito web diretta.it.

Sassuolo-Juventus, spettacolo assicurato

Il Sassuolo dell'allenatore emergente De Zerbi è una delle sorprese positive della stagione, insieme ad Atalanta e Parma. Gli emiliani hanno perso Boateng, passato a sorpresa al Barcellona nella sessione di calciomercato di gennaio, ma giocano un buon calcio.

Annuncio

In classifica sono attualmente undicesimi, con 30 punti, 34 gol fatti e 33 subiti in 22 gare di campionato. Hanno vinto 7 volte, pareggiato 9 volte e perso 6. Per quanto riguarda la capolista Juventus, ha 60 punti, frutto di 19 vittorie e tre pareggi, senza avere mai perso. È andata in gol 46 volte in 22 partite e con sole 15 reti al passivo vanta la difesa meno battuta del torneo (la seconda miglior difesa è dell'Inter, con 16 reti subite). La Juve viene dalla sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta (un clamoroso 0-3) e il pari con il Parma (3-3 a Torino) in campionato. I punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Napoli, si sono ridotti a 9.

Formazioni ed assenti di Sassuolo-Juventus

La Juventus punterà ancora una volta sul 4-3-3, col tridente dei sogni Ronaldo-Mandzukic e Dybala, mentre sulle fasce agiranno Cancelo a destra e il brasiliano Alex Sandro a sinistra.

Annuncio

Caceres e Rugani dovrebbero essere i sostituti di Chiellini e Bonucci. Out anche Cuadrado. I neroverdi dovranno fare a meno di Magnanelli, Marlon e Sernicola. Anche il Sassuolo di De Zerbi si affiderà al modulo 4-3-3 col tridente Berardi-Babacar-Djuricic a cercare di creare problemi alla difesa dei campioni d'Italia. Sono in molti a pensare che il lieve calo di questi ultimi tempi della Juventus sia dovuto alla necessità di preparare al meglio la doppia sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. L'andata è in programma a Madrid il 20 febbraio alle 21:00, mentre a Torino si giocherà il 12 marzo alle ore 21:00. Dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia patita contro l'Atalanta, uscire anche dalla massima competizione europea sarebbe un bel problema per la continuità del lavoro di mister Massimiliano Allegri, che contro il Sassuolo cercherà di capire meglio quali sono le reali condizioni psicofisiche dei suoi uomini.