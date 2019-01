Annuncio

Juventus-Parma [VIDEO] si giocherà sabato 2 febbraio alle 20:30 e potrà essere vista in diretta su Dazn. La partita è valida per il ventiduesimo turno del campionato italiano. Quest'anno, in 21 gare di Serie A la Juventus non ha mai perso, vincendo 19 partite e pareggiandone solo due, con Genoa e Atalanta.

La situazione in casa Juve

La Juventus viene da una cocente sconfitta: ha perso per 3-0 in Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta. La difesa bianconera ha dei problemi di formazione, poiché Bonucci si è infortunato contro la Lazio, mentre Benatia ha preferito andare a giocare in Qatar, con Chiellini che si è fatto male proprio ieri in Coppa Italia.

Col Parma la coppia titolare di centrali dovrebbe quindi essere formata da Caceres e Rugani. Restano da valutare le condizioni di Mario Mandzukic, reduce da un infortunio. Douglas Costa parte favorito per dare una mano a Dybala e Cristiano Ronaldo.

Parma: la situazione degli emiliani prima della sfida con la Juventus

Nell'ultimo turno di campionato, il Parma ha perso col risultato di 2-3 il derby con la Spal, dopo essere stato in vantaggio per 2-0. A Torino il Parma è atteso da un compito molto difficile, ma il trio Gervinho-Inglese e Biabiany (con Siligardi prima alternativa) pare avere le carte in regola per creare non pochi grattacapi alla difesa della Juventus. Molto temibile appare, in particolare, il velocissimo Gervinho. Per quanto riguarda il resto della formazione del Parma, in porta andrà Sepe, in difesa si piazzeranno probabilmente Iacoponi, Bastoni, Alves e Gagliolo, mentre nella zona mediana mister D'Aversa dovrebbe schierare Kucka, Scozzarella e Barilla'.

Le quote per Juventus-Parma

Entrambe le formazioni si dovrebbero affidare al modulo 4-3-3.

Juventus e Parma si affronteranno in gara ufficiale per la 61ma volta: 31 volte ha vinto la 'Vecchia Signora', che è prima in classifica con 59 punti in 21 gare, con undici punti di vantaggio sul Napoli. La Juve ha al suo attivo 43 reti fatte e 12 al passivo. Il neopromosso Parma invece è 12esimo con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pari e 9 sconfitte. Ha segnato 21 reti, ma ne ha subite 27, con una differenza reti di - 6. Con una difesa più solida il Parma potrebbe essere molto più avanti in graduatoria.

Per i principali bookmaker, la vittoria della Juventus è quotata 1,16 mentre il pareggio è a 7,25, e il 2 addirittura a 19,00. L'opzione Gol è quotata 2,45 mentre il Nogol è a 1,49.