Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala. Il giocatore sudamericano non sta sicuramente giocando ai suoi livelli e sta risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo, che è diventato il giocatore piu' forte della Juventus. Dybala non segna dal 12 dicembre scorso (quando la Juventus fu sconfitta dallo Young Boys in Champions League) e finora ha messo a segno solo sette reti tra campionato e coppe (Ronaldo ha messo a segno diciassette reti solo in campionato). Si tratta certamente di un bottino piuttosto scarso per un giocatore che è abituato a realizzare con grande facilità. Non lo sta aiutando la nuova posizione decisa da Massimiliano Allegri, che sta rendendo Dybala praticamente un centrocampista.

Il tecnico bianconero sta elogiando le sue prestazioni, ma il calciatore sudamericano è spesso apparso scontento e potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione.

Su di lui è molto forte l'interesse di Paris Saint Germain, Manchester United, Chelsea, Inter e Real Madrid. Florentino Perez lo segue da tempo e sarebbe disposto a mettere sul piatto una super offerta per garantirsi le sue prestazioni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, pronta una maxi offerta di Florentino Perez per Paulo Dybala

Potrebbe essere Paulo Dybala il prossimo colpo del Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", Florentino Perez sarebbe intenzionato a sacrificare Isco per arrivare al forte attaccante sudamericano della Juventus.

L'ex centrocampista del Malaga non rientra nei programmi di Santiago Solari, che non lo considera un titolare, ed è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

La dirigenza juventina valuterebbe Dybala circa centosessanta milioni di euro, mentre Perez valuta Isco sui cento milioni di euro. Il Real Madrid sarebbe quindi pronto a presentare un'offerta di sessanta milioni di euro piu' il cartellino di Isco per arrivare a Paulo Dybala. L'importante notizia è stata riportata dal noto quotidiano spagnolo "Don Balon". Intanto, la Juventus sta lavorando per rinforzare la difesa nella prossima stagione e ha messo nel mirino Mathjis de Ligt, talentuoso difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che viene valutato almeno settanta milioni di euro dal club olandese.