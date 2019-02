Annuncio

La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa.

Juventus, contro il Parma tocca a Perin

Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e disegna la Juventus che sfiderà il Parma sabato sera in casa alle 20:30.

Il primo cambio sarà in porta: toccherà a Perin scendere in campo a difendere i pali dei Campioni d’Italia. Solo panchina quindi per Wojciech Szczęsny, che tornerà titolare domenica 10 febbraio contro il Sassuolo.

Davanti a Perin rivoluzione, non del tutto voluta, per la difesa. Chiellini starà fuori 10-15 giorni, Barzagli è ancora ai box così come Bonucci che sta tentando in tutti i modi di recuperare per gli ottavi di Champions. Così, vicino a Rugani giocherà Caceres, all’esordio per la sua terza avventura sotto la Mole. A destra ci sarà Cancelo, mentre a sinistra Allegri ha dichiarato che potrebbe esserci spazio per Spinazzola. Alex Sandro ha giocato tante partite in questo inizio di stagione e forse un turno di stop potrebbe fargli bene.

La Juve e il turnover: Matuidi e Alex Sandro in panchina

L’infermeria della Juventus ha definitivamente salutato in settimana Mario Mandzukic: il croato è di nuovo a disposizione e giocherà subito dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo. La terza maglia dovrebbe finire sulle spalle di Douglas Costa pronto a prendere il posto di Dybala. L’argentino dopo tante presenze da titolare riposerà per ritrovare lo smalto migliore in vista anche della Champions.

A centrocampo la regia sarà affidata a Pjanic, a sinistra probabile l’utilizzo di Bernardeschi, una scelta offensiva utile per scardinare la difesa del Parma partendo da lontano. Per la terza maglia in mediana il ballottaggio è aperto tra Khedira, che sta cercando di recuperare la condizione migliore dopo i tanti problemi fisici degli ultimi mesi, e Bentancur. Il turnover coinvolgerà quindi anche Blaise Matuidi, che Allegri terrà in panchina per poi poterlo utilizzare a partita in corso.

Juventus-Parma, le probabili formazioni

Dopo aver analizzato la situazione in casa Juventus, è il momento di passare al Parma con D’Aversa che conferma il 4-3-3. I ducali in trasferta sanno fare male agli avversari e lo hanno dimostrato durante il campionato con ben cinque vittorie e quindici punti, solo Juve, Napoli, Atalanta e Inter hanno fatto meglio. I dubbi dei gialloblu sono tutti a centrocampo con Kucka, Barillà e Stulac che sono tornati in gruppo solo nella seconda metà della settimana e rischiano di non essere in perfette condizioni.

I primi due dovrebbero giocare dal primo minuto con Scozzarella a farla da regista. La difesa sarà quella solita, con Iacoponi e Gagliolo sugli esterni e la coppia centrale formata da Bruno Alves, corteggiato da Paratici per far fronte all’emergenza difesa nel calciomercato dei gennaio, e Bastoni davanti a Sepe. In attacco inamovibili Inglese e Gervinho: la terza maglia sarà una questione tra Siligardi e Biabiany. Il francese sembra leggermente in vantaggio ma il dubbio rimarrà fino a poche ore prima del match. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Juventus-Parma:

Juventus (4-3-3) Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D’Aversa.