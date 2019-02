Annuncio

Dopo le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia, ritorna la Serie A e dunque è arrivato il momento della 22^ giornata. Un turno che si disputa a partire dal pomeriggio di questo sabato 2 febbraio e che poi si concluderà nella sera di lunedì 4 febbraio.

Vediamo ora i pronostici di tutte le gare in programma in questo turno.

Empoli-Chievo

L'Empoli viene dall'amara sconfitta per 1-3 contro il Genoa di Prandelli, mentre il Chievo viene da una sconfitta interna contro la Fiorentina, anche se in questo caso la gara, terminata 3-4, è stata molto più combattuta rispetto a quella dei toscani.

I gialloblu hanno bisogno di punti per raggiungere una quasi impossibile salvezza, trovandosi a -9 dal quartultimo posto, occupato proprio dalla squadra di Beppe Iachini. Essendo dunque due squadre che lottano per restare in serie A, la gara potrebbe finire con un pareggio oppure con meno di 3 goal segnati complessivamente.

Pronostico dunque Under 2.5 oppure X per i più coraggiosi.

Napoli-Sampdoria

Il Napoli dopo la doppia sfida a San Siro col Milan (0-0 in campionato e 0-2 in Coppa Italia) vorrà sicuramente dimostrare ai suoi tifosi di essere una squadra competitiva e che l'ultima sconfitta è stata solo un caso isolato, mentre la Sampdoria, che sta esprimendo un grande gioco e che vuole raggiungere l'europa, sarà trascinata dal suo bomber Fabio Quagliarella, ex della gara.

Insomma due squadre che vogliono dimostrare tanto e che quindi daranno sicuramente spettacolo al San Paolo. Da un lato Quagliarella è alla ricerca del goal del record, mentre dall'altro lato gli attaccanti del Napoli faranno sicuramente bene dopo 2 gare senza reti.

Pronostico dunque Goal.

Juventus-Parma

Così come il Napoli, anche la Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia e viene da una prestazione non buona contro la Lazio, seppur abbia poi vinto all'Olimpico.

Il Parma viene da una sconfitta per 2-3 in casa contro la Spal, dopo essere passato in vantaggio per 2-0. Nonostante gli emiliani stiano facendo un campionato superiore rispetto a quelle che erano le aspettative dei tifosi, la Juventus non dovrebbe avere particolari problemi nel vincere allo Stadium, mettendo così a tacere le critiche.

Il pronostico per questa gara è senza ombra di dubbio a favore dei campioni d'Italia, il pronostico dice 1.

Spal-Torino

Spal e Torino si affronteranno domenica alle 12.30. La Spal viene da un ottima vittoria sul campo del Parma, altrettanto importante è stata la vittoria degli uomini di Mazzarri contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato. I ferraresi cercano punti importanti in ottica salvezza, mentre i granata sono sono a soli 2 punti dalla zona Europa League.

Sicuramente si affronteranno a viso aperto in quanto un pareggio servirebbe a poco ad entrambe le squadre, dunque si prevede una partita con diversi goal, in particolare con più di 2 reti.

Allora il pronostico è over 2.5.

Udinese-Fiorentina

La formazione viola ha schiacciato la Roma per 7-1 [VIDEO]nell'ultima gara di Coppa Italia: con l'arrivo di Muriel ed un ritrovatissimo Chiesa la Fiorentina sta collezionando punti fondamentali in chiave Europa League. L'Udinese è in un periodo di totale black out (l'ultima gara è terminata con il risultato di 4-0 a favore dei doriani), l'attacco non va e i punti non arrivano, attualmente i friulani sono 16esimi in campionato a 4 punti dalla zona retrocessione.

Senza ombra di dubbio, a meno di clamorosi miracoli, la squadra di Pioli porterà a casa i 3 punti, in una gara con più di un goal.

Il pronostico è quindi 2+over1.5.

Genoa-Sassuolo

Il Genoa orfano di Piatek ha dimostrato nell'ultima gara in trasferta, vinta per 1-3, di avere delle valide alternative in avanti e di mostrare un buon gioco. Il Sassuolo sta giocando un ottima stagione con De Zerbi in panchina e viene da una vittoria netta per 3-0 contro il Cagliari. Genoa e Sassuolo sono due squadre che segnano molto (rispettivamente 28 e 33 goal), ma subiscono anche molto (rispettivamente 38 e 32 goal).

Difficilmente vedremo una partita a porte inviolate, dunque il pronostico è goal.

Inter-Bologna

L'Inter dopo essere uscita dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la Lazio, e dopo aver perso l'ultima gara di campionato contro il Torino, vorrà sicuramente provare ad allungare sulle inseguitrici provando a mettere "al sicuro" la qualificazione alla prossima Champions League. Il Bologna viene da una sconfitta pesantissima (0-4) contro il Frosinone ed ha bisogno di punti per salvarsi. Dopo aver esonerato Inzaghi, la squadra è stata affidata a Mihajlovic che sicuramente vorrà fare un ottima figura con i propri tifosi. L'Inter parte ovviamente favorita, ma non è da sottovalutare il Bologna che potrebbe giocare una partita molto difensiva, tentando qualche contropiede.

Il pronostico è 1+under3.5.

Roma-Milan

Due squadre che in Coppa Italia hanno avuto destini del tutto diversi, la Roma è stata annientata per 7-1 dalla Fiorentina, mentre il Milan a sorpresa, con un super Piatek, ha battuto il Napoli per 2-0. In campionato sia la Roma che il Milan vengono da due pareggi maturati in due modi differenti.

In casa giallorossa il clima non è dei migliori, complice tra le altre cose i malumori tra Dzeko e Cristante. In casa rossonera invece si respira un'aria di fiducia che sta portando la squadra allenata da Gattuso ad una netta crescita. Anche se potrebbe sembrare un azzardo, ora come ora il Milan potrebbe fare il colpaccio conquistando tre punti pesantissimi in ottica Champions contro la diretta rivale.

Il pronostico per chi vuole rischiare è 2, per chi intende coprirsi è meglio scegliere un X2.

Frosinone-Lazio

Una gara senza storia, anche se la Lazio viene dalla sfida di Coppa Italia (terminata ai rigori) contro l'Inter, quasi sicuramente i biancocelesti non troveranno difficoltà particolari contro il Frosinone, che pur avendo battuto il Bologna per 4-0 hanno pochissime possibilità di far male alla squadra di Simone Inzaghi.

La Lazio potrebbe battere i ciociari con diverse reti di scarto, dunque il pronostico è 2+over2.5.

Cagliari-Atalanta

La squadra di Gasperini, dopo aver cominciato male in campionato ha riguadagnato posizioni grazie al proprio gioco e a giocatori di qualità come Gomez e soprattutto Zapata. I bergamaschi vengono da una vittoria strabiliante per 3-0 contro la Juventus [VIDEO] in Coppa Italia e da un 3-3 (dopo essere stati sotto per 0-3) contro la Roma di Di Francesco. Dall'altro lato abbiamo il Cagliari che ha perso l'ultima gara contro il Sassuolo per 0-3, ma che in casa ha sempre fatto ottime prestazioni.

L'Atalanta lotta per un posto in Europa League, mentre il Cagliari vuole guadagnare punti per consolidare la sua posizione in classifica e non rischiare la retrocessione.

Il pronostico è dunque X2.