Il prossimo turno di Serie B sarà senza dubbio condizionato dalle tantissime assenze, anche di primo piano, per diversi club della cadetteria. Il match dove ci saranno più assenti è quello che si disputerà al Via del mare di Lecce: i padroni di casa oltre all'infortunato Scavone (che non si opererà e potrebbe rientrare in campo tra poco più di un mese), dovranno fare a meno anche del difensore Lucioni, fermato per un turno dal giudice sportivo. Sono due invece di squalificati per il Livorno: Agazzi e Di Gennaro, entrambi titolari del centrocampo toscano. Sicuramente mister Breda dovrà reinventarsi il centrocampo e sperare che i sostituti facciano bene. Mister Liverani nel Lecce invece dovrebbe sostituire Lucioni con Bovo che dovrebbe rientrare dopo l'assenza a Venezia per un risentimento al polpaccio destro.

Gli altri squalificati sono Pezzi del Carpi, Adorni del Cittadella, Arini della Cremonese, D'Orazio del Cosenza, Ranieri del Foggia, Facchin del Venezia, Matos dell'Hellas Verona, Rhoden del Crotone. Citazione a parte per i due calciatori squalificati per due giornate. Si tratta di Tutino del Cosenza e Merelli del Padova.

Infortunio abbastanza complesso quello per il centrocampista del Hellas Verona, Gianni Munari che salterà diverse settimane a causa della lesione al menisco: Munari sarà operato.

Le gare del prossimo turno di Serie B

La gara più attesa del prossimo turno di Serie B e senza dubbio quella tra Palermo e Brescia. Le notizie societarie sicuramente non sono esaltanti per il Palermo calcio, ma la squadra deve reagire in campo e ha bisogno di tre punti per superare le rondinelle e tornare in vetta al campionato di Serie B.

Ad onor del vero, in campo i calciatori hanno sempre fatto la loro parte, nonostante il clima non sia dei migliori in società. Altra partita importante quella tra Spezia ed Hellas Verona con i liguri che vengono da un periodo positivo in campionato. Anche il Benevento sarà atteso da una sfida ostica visto che dovrà affrontare il Cittadella.

Il Pescara invece sarà impegnato nel monday night sul campo del Crotone. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti, dopo un periodo non molto positivo. I pescaresi vogliono restare aggrappati alla zona play off, i calabresi hanno necessario bisogno di punti in ottica salvezza. Sfida molto importante in ottica salvezza tra Padova e Foggia: in terra padovana si attende una vera invasione rossonera e c'è chi crede che il settore ospiti possa essere sold out con duemila foggiani pronti a riempirlo.