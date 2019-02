Annuncio

Continua il caos riguardante il Palermo calcio. In questo momento la strada più concreta sembra essere quella che porta all'imprenditore italo-americano Follieri. L'imprenditore, ieri pomeriggio, era a Palermo alla ricerca di nuove risposte e sta continuando a portare avanti la trattativa per l'acquisizione della società siciliana. "Siamo in contatto con i legali, non ho mai nascosto il mio interesse all'acquisto di questa società e sono convinto di farlo, naturalmente dopo aver verificato che le condizioni siano quelle giuste. Sappiamo esattamente quello che serve per la gestione del club rosanero per arrivare fino a giugno e successivamente". Con queste parole Follieri ha spiegato le sue intenzioni alla stampa siciliana.

A Palermo Intanto ieri è spuntato un altro striscione contro Zamparini e contro l'Amministratore Delegato Facile, entrambi invitati a lasciare il Palermo. Sembra ormai che si vada verso il -2 in classifica a causa del mancato pagamento degli stipendi entro la prossima scadenza (difficile reperire i fondi entro il 15 febbraio), ma la società crede che questo non sia un grande problema se poi si costruisce un futuro societario solido. Intanto ieri i tifosi hanno salutato la squadra con cori e fumogeni, mentre i calciatori partivano per Roma nel min- ritiro programmato prima della trasferta a Perugia.

Le altre gare di Serie B

Le altre gare di Serie B del weekend prevedono scontri importanti. A Salerno andrà di scena il derby tra Salernitana e Benevento con i padroni di casa contestati dalla tifoseria e i giallorossi Campani che invece saranno seguiti da 1500 tifosi in trasferta.

Tanta attesa per vedere Calaiò all'esordio, ma almeno inizialmente l'ex attaccante del Parma dovrebbe partire dalla panchina. Sfida importante in ottica salvezza quella tra Livorno e Cosenza con mister Breda che certamente farà esordire l'attaccante Dumitru, arrivato in settimana a Livorno. Restando in tema salvezza, il Foggia cercherà punti pesanti contro il Pescara che invece cerca punti per restare in zona play-off. In questo caso la trasferta è stata vietata ai tifosi ospiti.

Il Brescia affronterà il Carpi in quella che sulla carta è una sfida molto agevole per i lombardi. Sfida molto interessante lunedì sera quando il Venezia ospiterà il Lecce: l'infortunato Scavone sarà molto probabilmente sostituito da Tabanelli o, in alternativa Mancosu scalerà a centrocampo e sarà dato spazio sulla trequarti al giovane olandese Haye.