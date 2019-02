Annuncio

Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riporta il "The Sun", infatti, il club bianconero avrebbe intenzione di acquistare Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano del Liverpool, certamente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il valore dell'ex giocatore di Roma e Fiorentina sarebbe di circa 200 milioni di euro: il calciatore diventerebbe dunque il secondo piu' pagato al mondo dopo Neymar, per il quale il Paris Saint Germain ha versato addirittura 222 milioni di euro nelle casse del Barcellona. Il Liverpool lo acquistò dalla Roma per 34,3 milioni di sterline e in una stagione e mezza l'egiziano ha realizzato ben 64 gol, trascinando il Liverpool così anche alla finale di Champions League della scorsa stagione.

Un exploit vero e proprio, visto che il calciatore nella scorsa stagione si è laureato capocannoniere della Premier League, segnando ben 32 reti, aggiungendo anche 10 reti in tredici sfide di Champions League. La Juventus, secondo gli ultimi rumors, potrebbe puntare su di lui già da giugno, e ci sarebbe anche il beneplacito di Cristiano Ronaldo.

Mercato Juventus, la dirigenza bianconera potrebbe sacrificare Dybala e Costa per arrivare a Salah

Come scrive il noto quotidiano britannico "The Sun", la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a cedere Paulo Dybala e Douglas Costa per arrivare a Mohamed Salah, attaccante africano del Liverpool. L'esterno brasiliano è da tempo nel mirino del Manchester United, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una super cifra per garantirsi il suo cartellino.

L'ex calciatore del Bayern Monaco, inoltre, non viene considerato un titolare fisso dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. L'acquisto di Salah potrebbe essere finanziato anche tramite la cessione di Paulo Dybala, giocatore che sta passando un momento molto delicato alla Juventus e che è seguito da numerose squadre. Su di lui, infatti, è molto forte l'interesse di Inter e Real Madrid. Marotta vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione, cosi' come Florentino Perez, che lo segue da tantissimo tempo. Ma ci sarebbe di piu'. Stando a quanto riporta il "Sun", infatti, Cristiano Ronaldo non avrebbe manifestato alcun diniego per l'eventuale acquisto di Salah, dimostrandosi anzi entusiasta.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.