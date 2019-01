Annuncio

Annuncio

Il Real Madrid, dopo l'addio di Zinedine Zidane, sta vivendo una stagione di transizione. Molti giocatori non si trovano più bene con il nuovo allenatore e in estate potrebbero cambiare aria. Tra i calciatori meno contenti ci sono molto probabilmente Marcelo e Isco. Il brasiliano, in ottimi rapporti d'amicizia con Cristiano Ronaldo, dopo dodici anni di militanza nelle fila del Real, nonostante ufficialmente affermi di voler continuare la sua carriera nella capitale spagnola, appare sempre più indirizzato a dire addio ai Blancos.

Il ventisettenne Isco non ha dato il massimo in questa prima parte di stagione, anche perché il nuovo allenatore lo considera poco più di una riserva e a lui viene preferito Dani Ceballos.

Advertisement

L'ex Malaga, secondo indiscrezioni, sarebbe ai ferri corti con i senatori del gruppo e anche i tifosi non lo apprezzano più come un tempo.

La Juve sulle tracce di Isco e Marcelo

Marcelo e Isco sono certamente due profili di grande spessore che qualunque top club vorrebbe tra le proprie fila. Isco ad esempio è da sempre un 'pallino' di Massimiliano Allegri e la dirigenza della Continassa nella sessione estiva, potrebbe tentare l'assalto all'ex Malaga. Marcelo, invece sarebbe ben felice di ricongiungersi con CR7, e quest'ultimo caldeggia il suo approdo all'ombra della Mole. Nonostante i due giocatori siano stati dichiarati "sacrificabili", il presidente dei blancos non è sicuramente intenzionato a fare sconti, per cui la dirigenza della Continassa dovrebbe affrontare un altro salasso, al pari o più costoso di quello affrontato in estate per il bomber portoghese

Rifondazione Real

Il Real Madrid con il tecnico Santiago Solari sta vivendo una stagione di transizione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il club spagnolo ha aggiunto in bacheca un altro Mondiale per Club, ma si trova con ben dieci punti in meno del Barcellona in Liga. Anche Chiringuito de Jugones, la trasmissione preferita dagli appassionati delle merengues, ha divulgato la notizia del possibile addio del terzino e del fantasista, e non solo. Pare che anche Keylor Navas possa essere sacrificato in nome di una rifondazione del club. Florentino Perez in estate potrebbe cambiare look alla squadra, infatti al momento è sulle tracce di Paul Pogba del Manchester United e Eden Hazard del Chelsea. Il centrocampista francese è anche nella lista di Fabio Paratici insieme al connazionale Tanguy Ndombele, attualmente in forza al Olympique Lione.