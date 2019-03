Annuncio

Si avvicina il momento di Lazio-Roma, derby della Capitale che andrà in scena sabato 2 marzo alle 20.30. Le due formazioni faranno di tutto per ottenere la vittoria, sia per regalare una grande gioia ai propri tifosi sia per continuare a poter inseguire l'obiettivo stagionale, vale a dire la conquista del quarto posto, quello che dà diritto alla prossima Champions League. Chi saranno i ventidue protagonisti della sfida? Proviamo a fare chiarezza con le ultime sulle probabili formazioni.

L'undici della Lazio: c'è Luis Alberto

La Lazio ha recuperato qualche pedina importante negli ultimi giorni e dunque Inzaghi potrà schierare quasi la miglior formazione possibile. In porta c'è ovviamente Strakosha, la linea difensiva sarà composta da Radu, Bastos e da un Acerbi in grandi condizioni.

A centrocampo Romulo dovrebbe occupare la corsia destra, con Lulic sull'out opposto. In mezzo al campo il regista Lucas Leiva sarà supportato da Milinkovic-Savic e Parolo, due centrocampisti molto abili negli inserimenti. In attacco ovviamente c'è Immobile, dietro di lui ballottaggio tra Luis Alberto e Correa con il primo favorito.

La probabile formazione della Roma nel derby

C'è ancora qualche nodo da sciogliere per il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco in vista del derby del 2 marzo. La probabile formazione giallorossa vede la sicura presenza di Olsen tra i pali, in difesa Manolas è recuperato e dunque farà coppia al centro con Fazio. I due esterni saranno Florenzi e Kolarov. In mezzo al campo molto dipende dalla scelta del modulo.

La Roma dovrebbe giocare con un centrocampo a tre, con De Rossi in cabina di regia e due giocatori come Pellegrini e Cristante ai suoi fianchi. Ma non è da escludere l'opzione Nzonzi. In attacco invece i giochi sono fatti. Dzeko titolare al centro dell'attacco, El Shaarawy a sinistra e Zaniolo confermato a destra, tanto più vista l'assenza di Under.

Le quote: Lazio leggermente favorita

Come al solito i pronostici relativi al derby Lazio-Roma sono sempre molto difficili e lo confermano anche le quote dei bookmaker. La Lazio di Simone Inzaghi è leggermente favorita (2.50) sui rivali giallorossi (2.75) ma assisteremo senz'altro ad una partita molto equilibrata e combattuta. Il pareggio è quotato attorno a 3.50 ma è un risultato che probabilmente non accontenterebbe nessuna delle due.

In questa lunga volata verso la Champions League bisogna sempre cercare di ottenere il massimo.