Il big match della 35esima giornata di campionato di Serie A Inter-Juventus si è concluso 1 a 1 con un primo tempo dominato dalla squadra di Spalletti mentre nel secondo i bianconeri hanno saputo riacciuffare il pareggio grazie ad un gran gol di Cristiano Ronaldo. Agli onori della cronaca, però, è finito anche il post partita del derby d'Italia quando Allegri, intervistato da Sky, ha avuto un acceso diverbio con l'ex giocatore, e attuale opinionista dell'emittente satellitare, Daniele Adani. La frase che ha acceso il tutto è stata "Stai zitto" rivolto all'opinionista che ha risposto ad Allegri dicendo che quella frase l'avrebbe dovuta dire a suo fratello.

Nel riprendere questo diverbio quest'oggi Ancelotti, tecnico del Napoli, ha ironizzato con il giornalista di Sky Massimo Ugolini, nel post partita di Frosinone-Napoli, invitandolo a stare zitto in maniera scherzosa espressione che ha raccolto l'ilarità anche dello studio di Sky.

Ancelotti ironizza sulla dichiarazione di Allegri

Il video riguardante l'acceso diverbio fra Allegri e Adani è oramai diventato virale al punto che anche oggi è argomento d'attualità anche fra gli stessi addetti ai lavori.

Ci ha pensato Ancelotti ad ironizzare sull'accaduto quando nel dopo partita di Frosinone-Napoli ha scherzato con il giornalista di Sky Ugolini invitandolo a fare silenzio. Di certo la scena vista ieri sera in televisione testimonia lo stato d'animo del tecnico toscano finito nel mirino degli addetti ai lavori per il gioco espresso dalla sua Juventus al punto che tanti tifosi juventini si sono schierati con l'opinionista di Sky Daniele Adani.

Lo scontro fra Adani e Allegri

Non è la prima volta che assistiamo ad uno 'scontro' televisivo fra il tecnico toscano e l'opinionista di Sky.

Un episodio simile è, infatti, capitato già lo scorso anno quando Adani parlava dell'importanza dei dettami tattici e quindi dell'abilità dei tecnici nel sapere mettere in campo la migliore squadra mentre Allegri ha da sempre sostenuto che gli schemi sono importanti fino ad un certo punto, ma ciò che conta sono i giocatori e la loro qualità. Di certo, per quanto questo diverbio sia finito sui social anche in maniera ironica, potrebbe determinare provvedimenti da parte di Sky nei confronti di Adani ma allo stesso tempo l'atteggiamento di Allegri potrebbe anche non essere apprezzato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli che ha fatto sempre dello stile uno dei punti di forza della sua società.

A proposito del futuro della panchina della Juventus sarà fondamentale il confronto fra il presidente della Juventus ed il tecnico toscano previsto dopo il primo maggio.