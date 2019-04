La Juventus ha ormai concluso la sua stagione con un bilancio agrodolce, perché alla conquista dell'ottavo scudetto consecutivo si contrappone l'amara eliminazione ai quarti di Champions League ad opera dell'Ajax, nonostante il contributo di Cristiano Ronaldo. La debacle in Europa ha evidenziato alcune lacune nella rosa bianconera, per cui la dirigenza dovrà ricorrere al mercato per acquistare pedine e renderla ancora più competitiva. Uno dei reparti che si è rivelato fragile nei momenti decisivi è stato la retroguardia, i cui protagonisti un po’ avanti nell’età sono stati vittime di ripetuti acciacchi fisici che li hanno tenuti fuori dai giochi nei momenti clou.

L'esempio più eclatante di questa situazione è Chiellini, assente nella doppia sfida con gli olandesi. Il numero 3 bianconero è stato sostituito da Daniele Rugani che però non si è dimostrato pronto al grande appuntamento internazionale, per cui urge un altro profilo di pari livello.

Otamendi avrebbe intenzione di lasciare il Manchester City

I candidati nella lista di Paratici sarebbero parecchi, i nomi ricorrenti sono quelli di Ruben Dias, Varane, Manolas, Umtiti, Boateng. In questi giorni alla Vecchia Signora è stato accostato anche Nicolas Otamendi.

L’argentino sta vivendo al Manchester City una stagione da comprimario. Joseph Guardiola l'ha impiegato molto meno rispetto al passato e ad esprimere la sua amarezza è lo stesso difensore che in un’intervista ad ESPN ha precisato che lui tiene molto a giocare nella nazionale Argentina, ma avendo trovato poco spazio nel club è penalizzato anche per quanto riguarda la seleccion. Da queste dichiarazioni sarebbe dunque emersa la sua volontà di cambiare aria. In questa annata l'ex Valencia ha totalizzato solo 16 presenze, la metà rispetto al 2017/2018 quando ha realizzato anche 4 gol.

Il contratto con il Manchester City scade nel 2022, ai Citizen percepisce un ingaggio di 7 milioni di euro, mentre il costo del cartellino si aggira sui 45 milioni. Secondo il quotidiano argentino Olé, il centrale potrebbe trasferirsi alla Juventus anche se una meta gradita ad Otamendi potrebbe essere il River Plate del quale è tifosissimo, ma è difficile che il club di Rodolpho D'Onofrio possa permettersi di sborsare cifre così alte, anche se potrebbe rappresentare la soluzione per sostituire Janathan Maidama che ha lasciato gli argentini a gennaio per trasferirsi in Messico e vestire la maglia del Toluca.

Paratici starebbe lavorando per Manolas

La dirigenza della Continassa, comunque, starebbe seguendo con interesse Kostas Manolas della Roma di 3 anni più giovane del nazionale albiceleste con una clausola rescissoria di 36 milioni di euro. Il rapporto tra l’età e prezzo è più favorevole al greco e il club di Agnelli dopo il colpo CR7 non può permettersi spese eccessive, infatti dovrà sacrificare qualche pedina eccellente, individuata in Douglas Costa, Paulo Dybala o Miralem Pjanic per finanziare la prossima campagna acquisti.