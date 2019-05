Oggi, martedì 30 aprile, alle 21:00 si disputerà una delle semifinali più inedite della storia recente della Champions League. Si scontreranno, infatti, due squadre che hanno dimostrato di poter sviluppare una forza inaudita e di essere in grado di esprimere un gioco spettacolare. Il Tottenham, che giocherà in casa al New White Hart Lane di Londra, è approdato a quest'incontro dopo aver eliminato il Manchester City di Guardiola, battendolo per 1-0 tra le mura amiche e disputando un ritorno da brivido, perdendo 4-3 ma riuscendo a superare il turno grazie alle tre reti segnate in trasferta.

In Premier League, la formazione allenata da Pochettino è in lotta per difendere il terzo posto in classifica.

L'Ajax, invece, è riuscito ad avere la meglio su una delle formazioni maggiormente accreditate per la vittoria finale, la Juventus. I lancieri, grazie alla loro filosofia di gioco, sono riusciti ad imbrigliare i campioni della "Vecchia Signora".

Questa sera si fronteggeranno due compagini molto simili sia sotto l'aspetto tattico che realizzativo, unite dal sogno di guadagnarsi un posto in finale.

Si prevede una partita dinamica e fortemente dettata dal gioco veloce. L'Ajax sfrutterà i continui movimenti dei giocatori offensivi a suo vantaggio, puntando a confondere la difesa degli inglesi, mentre il Tottenham punterà sulla forza fisica del centrocampo. Il club britannico dovrà fare ancora a meno della sua punta di diamante, Harry Kane, frenato da una lesione al legamento laterale della caviglia sinistra, e allo stesso tempo non potrà contare sull'ala Son, giocatore dotato di grande controllo di palla e velocità.

I risultati e la storia

Quale che sia il risultato finale, entrambe le squadre hanno già ottenuto un grande traguardo approdando alle semifinali di Champions League. L'Ajax non superava i quarti di finale dal 1997, mentre il Tottenham non era addirittura mai arrivato così in alto. Stando ai pronostici della vigilia, nessuno si sarebbe mai aspettato che la formazione olandese, una delle rose più "economiche" del torneo, potesse giungere fino a questo punto della competizione. Di contro, la squadra di Pochettino può comunque contare su un organico del valore di circa 313 milioni di euro, mentre i lancieri si fermano ad "appena" 95 milioni.

Certo, non sono cifre da capogiro se paragonate ai 100 milioni spesi da Andrea Agnelli per acquistare Cristiano Ronaldo.

Alla partita tra le due rivelazioni di quest'anno si contrappone l'altra semifinale, Barcellona-Liverpool, che si giocherà domani alle 21:00 al Camp Nou. Lo scontro tra la forte rosa blaugrana e gli inglesi di Jürgen Klopp sarà uno spettacolo tattico: i Reds hanno sviluppato un gioco basato soprattutto sul contropiede, mentre il Barça di Messi presumibilmente riproporrà il suo tradizionale possesso palla.

Probabili formazioni di Tottenham-Ajax

Il Tottenham arriva a questo atteso confronto privo di elementi importanti quali i succitati Kane e Son, ma non è da sottovalutare nemmeno il forfait di Harry Winks, uno dei pilastri del centrocampo della squadra inglese. Inoltre mancheranno anche il trequartista Erik Lamela e il terzino Serge Aurier. Formazione al completo, invece, per l'Ajax, che ha potuto beneficiare anche di un giorno di riposo in più, grazie all'autorizzazione concessa dalla federazione olandese di anticipare a martedì scorso l'impegno di campionato.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Wanyama; Lucas, Eriksen, Alli; Llorente. Allenatore: Pochettino.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres. Allenatore: Ten Hag.