Non esiste davvero più pace per Massimiliano Allegri, il tecnico-allenatore della Juventus che appena una settimana fa ha conquistato il suo quinto campionato vinto con la 'Vecchia Signora' di Torino (l'ottavo scudetto consecutivo per i bianconeri). Nelle ultime settimane il mister toscano si trova costantemente al centro della polemica, soprattutto sui social network (Facebook e Instagram) dove finisce spesso nell'occhio del ciclone. Non bastava l'eliminazione dalla competizione europea della Uefa Champions League ad opera dell'Ajax, né il battibecco verbale con il commentatore sportivo e opinionista Lele Adani avvenuto in piena diretta televisiva sui canali della pay-tv Sky Sport dopo la partita di Serie A Inter-Juve lo scorso sabato sera.

Allegri rifiuta di firmare autografo ad un bambino: il video

Il video incriminato

Allegri è stato protagonista di un altro episodio che lo vede rifiutare un autografo ad un bambino, un giovane tifoso della Juventus che lo avvicina per avere una sua firma. Il video, un filmato della durata di pochi secondi, è stato registrato pochi minuti prima dell'inizio della partita Juventus-Fiorentina, disputata lo scorso 20 aprile scorso presso lo Juventus Stadium di Torino, gara che ha consegnato ufficialmente lo scudetto al club bianconero.

Le immagini-video mostrano un giovanissimo supporter bianconero che, carta e penna alla mano, si avvicina all'allenatore toscano per 'osare' di chiedergli un autografo. Il tecnico della Juventus, però, come si può vedere e capire chiaramente dal filmato, rifiuta senza mezzi termini la richiesta, non degnando il piccolo nemmeno di uno sguardo. Più che comprensibile la delusione e lo sconforto da parte del piccolo tifoso bianconero e le polemiche immediatamente scatenatesi sul web, sulla rete e sui social network, dove in breve tempo il video è diventato virale.

I commenti sul web

Sulla questione, nei commenti sui social, sono intervenuti un po' tutti, tifosi e non tifosi. L'episodio ha diviso in due gli appassionati di calcio. C'è chi ha duramente criticato il tecnico livornese ('Male mister, sei l'opposto di Cristiano Ronaldo, sempre molto disponibile', 'Allegri, hai sbagliato. Io lo avrei firmato, ci vogliono cinque secondi') e chi, invece, non ha esitato a difendere il coach toscano ('Finitela di attaccarlo sempre', 'C'è un tempo per gli autografi e uno per le partite').

Al momento, l'allenatore livornese, che da qualche mese non è più presente sui social dove fino a tempo addietro era molto attivo, non è ancora intervenuto a commentare l'episodio che lo vede come protagonista. Verosimilmente Allegri potrebbe non aver compreso la richiesta, oppure aver chiesto al piccolo di rimandare l'autografo al termine della partita.