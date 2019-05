Uno dei più noti agenti sportivi italiani, Giovanni Branchini, in un'intervista per il giornale torinese Tuttosport, ha avuto modo di parlare della Juventus e del mercato che potrebbe riguardare la società bianconera. Le continue indiscrezioni in merito alla possibilità che potrebbe esserci una sorta di piccola rivoluzione sono state confermate anche dall'agente sportivo, che si aspetta un grande lavoro sul mercato da parte della dirigenza bianconera.

Branchini: 'Chiesa alla Juve: piccola rivoluzione, cessione di Dybala possibile'

Uno dei possibili arrivi, secondo il noto agente, è quello di Federico Chiesa, in uscita dalla Fiorentina e già apprezzato non solo dalla dirigenza ma anche dai tifosi bianconeri (l'applauso che gli ha riservato l'Allianz Stadium nel momento della sostituzione in Juventus-Fiorentina è stato evidente). Secondo Branchini però, ci potrebbe essere una cessione pesante, ovvero quello di Dybala, che quest'anno non ha mantenuto le aspettative della scorsa stagione. In un eventuale scambio con Icardi, ci guadagnerebbero sia Inter che Juventus.

Il mercato in Italia

Lo stesso agente ha proseguito sostenendo che è molto probabile che Allegri resti ancora alla Juventus e che è invece impossibile l'arrivo di Guardiola, anche per un discorso economico. A proposito del tecnico livornese, la stima fra le parti dovrebbe facilitare il tutto, d'altronde la Juventus è felice del lavoro del suo tecnico così come quest'ultimo è soddisfatto dei bianconeri, che gli hanno espresso sempre massima fiducia e sostegno.

Branchini ha poi parlato del valzer delle panchine in Serie A, con Spalletti che secondo lui rimarrà sulla panchina dell'Inter mentre per Sarri al Milan dipenderà tutto dall'eventuale cambio di proprietà in casa Chelsea. In merito alle voci riguardanti Conte alla Roma, la possibilità è concreta, soprattutto se si dovesse concretizzare il passaggio di Petrachi (attuale direttore sportivo del Torino) proprio alla società di Pallotta. Il rapporto di amicizia fra il direttore sportivo ed il tecnico leccese è noto e proprio per questo non è da escludere l'eventuale arrivo di Conte alla Roma.

Insigne potrebbe andare via dal Napoli

In merito invece a Barella, secondo Branchini è possibile che possa trasferirsi al Manchester United, nelle movenze assomiglia a Scholes, mentre Insigne potrebbe lasciare Napoli. Dovrebbe restare Koulibaly, anzi per il noto agente sportivo, diventa fondamentale la sua permanenza, mentre in caso di cessione del capitano del Napoli, la dirigenza potrebbe acquistare Diego Costa ma il vero sogno è James Rodriguez, che a fine stagione rientrerà dal prestito biennale al Bayern Monaco al Real Madrid.

Difficilmente resterà in Spagna in quanto Zidane lo considera una riserva, e la cessione del colombiano al Bayern Monaco fu proprio autorizzata dal tecnico francese.