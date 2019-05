L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax potrebbe avere cambiato notevolmente i programmi della Juventus per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione in estate. L'obiettivo di Andrea Agnelli sarebbe quello di realizzare tra i quaranta e i cinquanta milioni di plusvalenze attraverso la cessione di alcuni big. Al momento a rischiare sono in cinque e, nello specifico, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro e Cuadrado.

Juventus, possibile rivoluzione in vista

Sempre da valutare, poi, il futuro di Paulo Dybala, che ha avuto non pochi problemi in questa stagione (Allegri lo ha spesso relegato in panchina per mettere in cambio giocatori con diverse caratteristiche tecniche). Se dovessero arrivare alcune cessioni importanti, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Eriksen per rinforzare il centrocampo. Il giocatore danese è uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo , ma il suo cartellino è valutato dal Tottenham tra i settanta e gli ottanta milioni di euro. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, a rischio cessione anche Cuadrado e Douglas Costa

Il futuro bianconero, dopo l'eliminazione dalla Champions League, sembra tutto da definire. La dirigenza dovrà rivedere le gerarchie della rosa e il bilancio, dunque non si escludono delle cessioni importanti nella prossima sessione di calciomercato estivo. Come riporta "Sportmediaset", uno dei big sacrificati potrebbe essere Miralem Pjanic. Il bosniaco è stato per anni il centro nevralgico del gioco della Juventus, ma negli ultimi mesi non ha reso come ci si aspettava.

Ora nel mirino della Juventus ci sarebbe Eriksen del Tottenham che però è seguito da tempo anche dal Real Madrid. Si tratterebbe dunque di un affare difficile da realizzare. Il club bianconero, però, potrebbe decidere di finanziare il colpo attraverso altre cessioni. A rischio ci sono alcuni giocatori che in questa stagione non hanno reso secondo il loro potenziale. Tutta da definire anche la situazione di Paulo Dybala, che ha passato un'annata davvero molto complicata.

La sensazione è che l'attaccante argentino non sia compatibile con Cristiano Ronaldo. Su di lui è molto forte l'interesse dell'Inter, dal momento che l'ex giocatore del Palermo è un vero e proprio pallino di Beppe Marotta. Quest'ultimo vorrebbe ripartire proprio da lui per la prossima stagione. In caso di cessione di Dybala, la Juventus potrebbe reinvestire i soldi per acquistare un top player in difesa. Il sogno di Paratici sarebbe Koulbaly del Napoli.