Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti.

Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba

Il nome più caldo per il calciomercato di Juventus e Real Madrid è quello di Paul Pogba.

Il centrocampista francese è in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane, e Florentino Perez sta cercando in tutti i modi di strappare il giocatore al Manchester United. I Diavoli Rossi sembrano stare un po’ stretti a Pogba, molti rumors lo danno pronto per una nuova avventura e così i blancos si stanno iniziando a fare sotto preparando un’offerta da 150 milioni di euro. Lo United proverà a tenere duro ma a questa cifra e se davvero il giocatore dovesse confermare la voglia di partire potrebbe anche accettare.

Il problema principale è legato all’ingaggio da 15 milioni di euro ritenuto troppo alto dagli spagnoli. La Juve osserva la situazione con attenzione, per ora si muove sotto traccia ma ha nel ritorno del gioiello transalpino il vero sogno per la prossima estate di mercato. Con Mino Raiola ci sarà presto un incontro per parlare del rinnovo di Kean e di sicuro un accenno verrà fatto anche a Pogba, forse i bianconeri stanno proprio aspettando un segnale dal potente agente per provare a battere il Real nella corsa al francese.

Juve-Real per Ndombele, Pjanic e Kroos

La trattativa Pogba sta rallentando tutte le altre mosse di calciomercato di Juventus e Real Madrid ma gli obiettivi condivisi per le due mediane sono molti. Uno di questi è Ndombele e se gli spagnoli su Pogba sembrano in vantaggio, in questo caso sono i bianconeri a poter vantare qualche metro in più nella corsa al giocatore. Il presidente del Lione è ormai convinto di lasciarlo partire e ha dichiarato di vederlo bene nella Juve; solo una dichiarazione, niente di più, ma può essere un segnale del reale interessamento di Paratici.

Il costo del cartellino è vicino ai settanta milioni di euro, non pochi per un ragazzo di 22 anni, e sicuramente qualcuno li metterà sul piatto visto che la concorrenza è folta. Il Manchester City guarda Ndombele da vicino ormai da tempo e anche il Manchester United è pronto ad inserirsi nella corsa magari con i soldi della cessione di Pogba.

Ci sono poi due giocatori che già militano in Juventus e Real Madrid ma potrebbero anche scambiarsi le maglie durante l’estate.

Zidane sembra pronto a chiedere a Perez anche uno sforzo per Pjanic che i bianconeri valutano almeno 100 milioni e che al momento non sono convinti di cedere. Servirà quindi un’opera di persuasione importante e non solo, prima di cedere il bosniaco infatti Allegri vorrà un sostituto all’altezza. Uno dei nomi circolati nelle ultime settimane è quel Toni Kroos che secondo As è nella lista dei cedibili dei blancos. Da Pogba a Ndombele, passando per Pjanic e Kroos, Juventus e Real Madrid sono pronti alla guerra di calciomercato.