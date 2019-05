Il Calciomercato della Juventus si muove per il presente e per il futuro. I dirigenti bianconeri si stanno muovendo per acquistare i giocatori giusti per rendere più forte la squadra di Allegri con obiettivi primari un nuovo centrale difensivo e un centrocampista. I Campioni d’Italia però sono molto attenti anche ai possibili titolari del futuro e così oltre a Joao Felix, nel mirino di Paratci è entrato ormai da qualche tempo Ryan Sessegnon, diciannove anni il prossimo 18 maggio ma fra i titolari del Fulham da un paio di stagioni.

Calciomercato Juventus: Tottenham in vantaggio per Sessegnon

In Inghilterra però frenano la trattativa di calciomercato tra la Juventus e Sessegnon. La stellina britannica, esterno sinistro capace di coprire tutta la fascia con ottimi guizzi offensivi e buona capacità di corsa, per ora infatti non vorrebbe abbondare il suo Paese. I bianconeri quindi partirebbero indietro nella corsa così come il Paris Saint Germain altro club che corteggia da tempo il ragazzo.

Se davvero dovesse essere questa la scelta di Sessegnon allora balzerebbe in testa il Tottenham che potrebbe versare gli oltre 40 milioni di euro chiesti dal Fulham per il cartellino del mancino. Gli Spurs vorrebbero regalare a Pochettino l’ennesimo talento da crescere e a cui far spiccare il volo nel giro di poco tempo in modo da restare nel gotha del calcio europeo dopo la semifinale di Champions League conquistata nelle scorse settimane. Discorso chiuso per la Juve quindi? Forse sì, ma le vie del mercato sono infinite…

Gli altri giovani per il mercato della Juve

Joao Felix del Benfica ha solo un anno in più di Sessegnon ed è un altro dei possibili obiettivi del prossimo calciomercato della Juventus.

Sul talentino portoghese, letteralmente esploso in questa stagione, c’è mezza Europa e Paratici si sta muovendo per provare ad avvantaggiarsi su Manchester United e City, due delle ipotesi più concrete per Joao Felix. Fantasista dal gol facile, il lusitano ha più volte dichiarato di avere come idolo Cristiano Ronaldo e anche su questo i bianconeri potranno spingere per provare a portarlo a Torino. Meno giovane, 21 anni, e più maturo calcisticamente è invece Federico Chiesa, affare caldissimo per il mercato della Juve.

I bianconeri si stanno muovendo ma per strappare il sì alla Fiorentina servono almeno 80 milioni, venti in meno potrebbero bastare invece per il difensore Ruben Dias del Benfica. Tra i talenti del futuro che stuzzicano Paratici c’è poi Zaniolo della Roma, altro obiettivo sensibile ma non la prima scelta per rinforzare la prossima rosa di Allegri a centrocampo.

Sessegnon, Joao Felix, Zaniolo e Chiesa, la Juventus del futuro potrebbe nascere già nel prossimo calciomercato.