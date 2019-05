Sono ore molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Parte dei tifosi non è soddisfatta del lavoro di Massimiliano Allegri e attribuisce a lui l'eliminazione del club bianconero dalla Champions League. Dopo la sconfitta per due a uno contro l'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha assicurato di volere puntare sul tecnico toscano anche per la prossima stagione, dal momento che Allegri ha un contratto con la Juventus fino al 2020.

La Juventus ancora su Guardiola.

Nelle ultime ore, però, sono arrivate alcune indiscrezioni sul possibile addio dell'allenatore livornese, dopo cinque anni ricchi di successi. Si è parlato anche del possibile ritorno di Antonio Conte (che avrebbe ormai risolto tutti i dissidi con Agnelli), ma occorre ricordare che sul tecnico salentino è molto forte l'interesse dell'Inter (Marotta vorrebbe puntare su di lui per ricostruire l'Inter nella prossima stagione).

Su Conte, inoltre, ci sarebbero anche il Milan e soprattutto la Roma.

Pubblicità

In queste ore, dunque, il giornalista Luigi Guelpa ha accostato alla Juventus anche Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, non poco deluso per l'eliminazione dalla Champions League subita per mano del Tottenham di Pochettino. Il tecnico spagnolo potrebbe rivelarsi quello giusto per vincere la massima competizione continentale, che manca a Torino da ormai ventitré anni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile arrivo di Pep Guardiola in estate

Luigi Guelpa, noto giornalista de "Il Giornale", ha riferito di una possibile trattativa in corso tra Pep Guardiola e la Juventus. A "Radio Crc", Guelpa ha fatto sognare i tifosi bianconeri, aggiungendo anche che con il tecnico spagnolo potrebbe esserci una vera rivoluzione. Rispetto a Massimiliano Allegri, Guardiola ha una filosofia completamente opposta, di calcio totale. Perciò, nel caso in cui arrivasse l'allenatore spagnolo potrebbero esserci dei notevoli cambiamenti per quanto riguarda la rosa.

Pubblicità

In particolare, sempre secondo Guelpa, Guardiola avrebbe fatto alla dirigenza bianconera il nome di Koulibaly per rinforzare il reparto arretrato (che ha mostrato notevoli lacune soprattutto in Champions League). L'attuale tecnico del Manchester City, inoltre, avrebbe parlato ai vertici bianconeri anche di Isco e Marcelo, sempre secondo Guelpa.

Un altro nome accostato alla Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri è stato quello di Didier Deschamps, attuale allenatore della nazionale francese.

Pubblicità

Per Deschamps si tratterebbe di un sorprendente ritorno a Torino, dal momento che ha già allenato il club bianconero nell'anno della Serie B.