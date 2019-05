Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che deve sostituire in panchina Massimiliano Allegri. La dirigenza bianconera ha infatti deciso di non puntare più sul tecnico toscano, che ora rischia di passare un anno sabbatico. Il sogno di Andrea Agnelli è Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e fautore di un calcio spettacolare. Con lo spagnolo ci sarebbe una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del gioco e della mentalità.

Pubblicità

Pubblicità

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, ci sarebbero già stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e l'allenatore catalano, ma Galassi, membro del Cda del City, ha dichiarato che Guardiola resterà al Manchester City. Nelle ultime ore, dunque, sono circolati vari nomi per la panchina bianconera, tra cui quello di Jurgen Klopp. Il tedesco è sicuramente uno dei migliori allenatori sulla piazza, come dimostrano i risultati raggiunti negli ultimi anni.

Klopp potrebbe diventare il tecnico della Juve

Il tecnico del Liverpool ha conquistato una finale di Champions League con il Borussia Dortmund (poi persa contro il Bayern Monaco) e ha condotto i Reds in finale di Champions per due anni consecutivi. Il profilo del tedesco sarebbe molto gradito alla dirigenza bianconera. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Jurgen Klopp non è una suggestione

Tra i vari nomi accostati alla Juventus c'è anche quello di Jurgen Klopp, manager del Liverpool.

Pubblicità

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la dirigenza bianconera, che stima moltissimo il tecnico tedesco, avrebbe avuto sottotraccia dei contatti con il suo entourage. In ogni caso, nulla si saprà prima della finale di Champions League, nella quale Klopp e il suo Liverpool affronteranno il Tottenham, in un derby tutto inglese che si preannuncia davvero molto interessante. L'ex tecnico del Borussia Dortmund è legato al Liverpool tramite un contratto fino al giugno del 2022 a percepisce circa quattordici milioni di euro a stagione.

Si tratta di cifre importanti, ma che sarebbero alla portata della Juventus.

Per la panchina bianconera, comunque, attenzione anche a Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea è in finale di Europa League (nella quale affronterà l'Arsenal) e potrebbe non restare a Londra. L'italiano, infatti, non sarebbe particolarmente gradito al numero uno del Chelsea, il presidente russo Roman Abramovich, che vorrebbe puntare su un altro manager e su altri calciatori per la prossima stagione.

Pubblicità

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Alla Juventus, inoltre, è stato accostato anche il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.