Campionato di Serie B mandato in archivio da alcune settimane, con in corso d'opera gli spareggi Play-Off, in attesa di conoscere se e quando verranno disputati i Play-Out. Nonostante l'attività agonistica sia ancora in pieno svolgimento, stanno emergendo le prime indiscrezioni legate al mercato, in attesa che la sessione possa ufficialmente prendere il via nel mese di luglio. Tra le squadre che promettono battaglia nel prossimo torneo cadetto ci sarà il Crotone, club calabrese che nell'ultima annata sportiva ha fallito il ritorno in Serie A, andando a lottare fino all'ultima giornata per il mantenimento della categoria. Chiusa la stagione, uno dei protagonisti potrebbe ora abbandonare cercando una nuova collocazione in un altro club. Si tratta di Marcus Rohden.

Rohden in scadenza

Con termine del contratto fissato al 30 giugno 2019, il centrocampista svedese Marcus Rohden potrebbe chiudere dopo tre stagioni di alto livello la sua esperienza a Crotone. Per il 'Vikingo' è forte la voglia di tornare a competere ai massimi livelli e tornare a calcare i terreni di gioco della massima serie. Arrivato tre stagioni fa dall'Elfsborg, il calciatore ha vissuto in Calabria le annate entusiasmanti in Serie A, prima di accettare in questo campionato di scendere di categoria con la voglia di tornare subito nel torneo superiore.

Il centrocampista del Crotone, Marcus Rohden

Le vicissitudini estive e il momento poco fortunato del club lo hanno portato a meditare sul suo futuro. Un suo possibile addio è stato inoltre confermato nei giorni scorsi dallo stesso direttore sportivo Giuseppe Ursino, il quale avrebbe preso atto della scelta del calciatore di non rinnovare il suo legame e dare vita ad una separazione. Un calciatore duttile Marcus Rhoden, capace di svariate su più fronti nel ruolo di centrocampista e adattarsi inoltre anche come attaccante aggiunto.

La possibile destinazione

La scorsa estate, ad essere accostata a più riprese al Nazionale svedese era stata l'Udinese, nel periodo di gestione affidata all'ex tecnico crotonese Davide Nicola. Il momento difficile degli squali in campionato aveva però fatto propendere la società verso la conferma del calciatore in rosa. Ora, con la scadenza del contratto ormai imminente, tutto potrebbe cambiare e in questo senso non si esclude un eventuale trasferimento all'estero.

Con la casacca rossoblu Marcus Rohden ha totalizzato 89 presenze andando a segno in ogni campionato disputato dal Crotone, con un totale di 6 reti. In attesa di potere conoscere ulteriori novità e che il contratto con gli 'squali' possa giungere a naturale conclusione, il futuro di Marcus Rohden rimane incerto e quanto mai lontano dalla maglia rossoblu.