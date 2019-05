Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e soprattutto Josep Guardiola. Il Manchester City rischia seriamente di essere escluso dalla Champions League a causa di irregolarità denunciate da Footbal Leaks che riguardano la sponsorizzazione di Etihad Airways, appartenente alla stessa proprietà del club, l'Abu Dhabi United Group.

Potrebbe dunque arrivare una sanzione della Uefa che impedirebbe al Manchester City di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Uno scenario di questo tipo libererebbe Pep Guardiola, il quale potrebbe così accasarsi sulla panchina bianconera. La notizia è stata riportata da una testata molto prestigiosa, ovvero il "New York Times". Guardiola ha un contratto da venti milioni di euro a stagione con il Manchester City e non ha mai mostrato l'intenzione di andarsene, così come ha fatto con il Bayern Monaco e con il Barcellona. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Juventus, possibile l'arrivo di Guardiola

Il Manchester City rischia seriamente anche il blocco di una o più sessioni di mercato, come già accaduto al Chelsea per avere tesserato calciatori minorenni. Pensare che un allenatore come Guardiola rimanga senza Champions è davvero molto difficile, dunque non si esclude la pista bianconera. Anche per il tecnico spagnolo, infatti, la "Coppa dalle Grandi Orecchie" è diventata una vera e propria ossessione.

Dopo avere trionfato due volte con il Barcellona di Leo Messi, non è mai arrivato in finale, né con il Bayern Monaco, né con il Manchester City. Quest'anno, poi, si è fermato ai quarti di finale, dopo essere stato eliminato dal Tottenham di Mauricio Pochettino. Dunque, se Andrea Agnelli non dovesse trovare l'accordo con Massimiliano Allegri, potrebbe pensare di contattare nuovamente il tecnico spagnolo. La Juventus, comunque, dovrebbe considerare il fatto che Pep non è esoso solo dal punto di vista dell'ingaggio, ma anche per quanto riguarda il calciomercato.

Basti pensare che il tecnico spagnolo ha richiesto al City per la prossima stagione giocatori come De Ligt dell'Ajax, Jovic dell'Eintracht e Rodri dell'Atletico Madrid, per una spesa che si aggirerebbe intorno ai duecentocinquanta milioni di euro. Su Guardiola, comunque, sarebbe molto forte anche l'interesse del Barcellona, che potrebbe dare il benservito ad Ernesto Valverde, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool. Per quanto riguarda la panchina bianconera, inoltre, attenzione anche al nome di Didier Deschamps, in caso di addio di Allegri.