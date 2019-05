Sergej Milinkovic-Savic è il nome caldo del Calciomercato della Juventus. Da ieri si susseguono le voci di una trattativa già scattata in cui i bianconeri sono pronti a strappare il talento serbo alla Lazio che però non farà sconti. Secondo il Corriere dello Sport il prezzo del cartellino del giocatore sarebbe di 100 milioni di euro mentre, per la Gazzetta dello Sport, la prima offerta di Paratici sarebbe di 60 milioni.

La distanza è parecchia, ma è anche vero che il mercato è appena iniziato e per limare le cifre c’è davvero tanto tempo. La sensazione è che i Campioni d’Italia, dopo un corteggiamento lungo ormai un anno, siano pronti ad affondare il colpo sfruttando il loro blasone per fare leva sulla volontà del centrocampista. L’identikit è quello giusto per rinforzare la mediana, Milinkovic-Savic è giovane (24 anni), ha talento e, soprattutto, possiede quella fisicità che è stata un pò il difetto del comparto bianconero con Allegri.

Calciomercato Juventus: trattativa per Milinkovic-Savic

Il probabile arrivo di Sarri in panchina confermerà la linea a tre davanti alla difesa, Pjanic rientra in corsa per il posto di regista, Matuidi ed Emre Can sono due ottime mezzali, Ramsey è l'acquisto che porterà qualità, ma serve ancora un top player per rendere la Juve una corazzata in grado di arrivare in fondo a tutte le competizioni, in primo luogo la Champions League. Oltretutto sembra scontata la partenza di Khedira.

Braccio di ferro con la Lazio

La scorsa stagione il colpo Milinkovic-Savic per il calciomercato della Juventus fallì soprattutto per i rapporti tesi tra le due società.

Lotito e Marotta non sono mai andati d’accordo e così il presidente biancoceleste aveva iniziato le trattative da una base di 150 milioni senza abbassare le sue pretese. Il “no” dell’ex dirigente bianconero era arrivato forte chiaro e permise ai capitolini di tenersi stretti il loro campione ancora per un anno. La prossima però dovrebbe davvero essere l’estate dell’addio e i rapporti decisamente migliori tra Lotito e Paratici, confermati dall’operazione Caceres a gennaio, potrebbero essere un punto a favore della Juve.

Il serbo è balzato in testa alla lista dei desideri per il centrocampo bianconero sorpassando Ndombele, simile per caratteristiche ma dal costo molto elevato (80 milioni) e Rabiot, per cui il corteggiamento continua ma fino ad oggi senza grosse novità. Il sogno, come ormai sanno tutti è Pogba, ma viene cullato lontano dai riflettori visto il costo elevatissimo dell’operazione e la concorrenza molto forte del Real Madrid. Così il vero obiettivo del calciomercato della Juventus per il centrocampo è diventato Sergej Milinkovic-Savic.