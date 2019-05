La Juventus in questo momento è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, ma nel contempo non rinuncia a vagliare le offerte di mercato sia in entrata che in uscita. In questa stagione molti big hanno deluso le aspettative di Massimiliano Allegri e tra questi c'è anche Paulo Dybala, per cui se fosse rimasto, sarebbe stato sicuramente inserito nella lista dei partenti.

Nonostante le sue performance siano state piuttosto anonime, il suo indiscusso talento continua a mietere successo tra i top club europei che potrebbero farsi avanti per accaparrarselo. Secondo il Corriere dello Sport, il Bayern Monaco sarebbe disposto a investire 80 milioni di euro per acquistare la Joya, il quale potrebbe essere considerato il punto di partenza per la rifondazione dei campioni di Germania. La dirigenza della Continassa ha ribadito più volte l'incedibilità del numero 10 bianconero, ma se dovesse arrivare un'offerta di 100 milioni di euro tutto potrebbe essere messo in discussione.

Il Bayern Monaco interessato a Dybala.

I dubbi

Il futuro dell'ex Palermo non sarebbe così scontato perché l'annata appena conclusa è stata la peggior della sua carrriera. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha costretto l'ex tecnico ad allontanarlo dalla porta, così facendo l'attaccante ha perso mordente con la nefasta conseguenza di segnare pochissimo. La mancata realizzazione di gol ha pesato sul rendimento della squadra e sul suo umore. Nonostante i problemi avuti in questo 2018-2019, come ha ribadito qualche giorno fa, l'argentino è fortemente determinato a proseguire il suo sodalizio con la Vecchia Signora.

La volontà del ragazzo di Laguna Larga sembrerebbe essere conforme a quella di Paratici, il quale lo ritiene un patrimonio della società ed avrebbe in lui la massima fiducia: "Paulo è un giocatore molto importante per noi". Le parole del Chief Football Officer sembrerebbero rassicurare l'argentino sulla sua permanenza in bianconero, ma il suo destino rimane in bilico perché il club di Andrea Agnelli potrebbe aver bisogno di fare qualche cessione importante per motivi di bilancio.

L'occasione per rilanciarsi

Intanto Paulo, sembrerebbe aver ritrovato il sorriso perché adesso sarà impegnato con la sua nazionale in "Copa America" e questo torneo potrebbe rappresentare un'occasione di riscatto per rilanciarsi agli occhi del club. Se con il "conte Max" avrebbe avuto maggiori possibilità di un addio a Torino, adesso con l'arrivo del nuovo tecnico potrebbe essere considerarlo fondamentale nel suo assetto tattico. Se ad esempio, all'ombra della Mole, approdasse Maurizio Sarri, in pole rispetto agli altri candidati, la Joya sarebbe sicuramente uno dei titolarissimi.

Se non andasse secondo i desideri dell'ex Palermo, allora quest'ultimo preferirebbe iniziare un'altra avventura all'estero, infatti avrebbe rifiutato più volte la corte dell'Inter. Oltre al Bayern Monaco sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United, Atletico Madrid e Liverpool.