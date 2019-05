L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League).

Ai saluti del tecnico ha partecipato tutta la squadra. La corsa per la panchina bianconera è dunque iniziata; corsa dalla quale sembra escluso Antonio Conte, tecnico che non ha mai chiarito con Andrea Agnelli dopo la separazione brutale di cinque anni fa.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, comunque, Cristiano Ronaldo avrebbe incontrato il presidente bianconero e avrebbe consigliato il suo connazionale José Mourinho per la panchina bianconera, tecnico che lo ha già allenato al Real Madrid.

Con l'ex allenatore dell'Inter, Ronaldo ha conquistato una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Come riporta il noto quotidiano "Libero", Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando José Mourinho per la panchina bianconera. Lo "Special One" ha lavorato per tre stagioni al Real Madrid con il fenomeno lusitano, ma non ha certo un buon rapporto con la tifoseria bianconera, a causa del suo passato interista (basti pensare all'ormai celebre gesto con le orecchie che l'allenatore portoghese ha rivolto ai fans della Juventus quando sedeva sulla panchina del Manchester United, dopo avere vinto a Torino nella gara di ritorno dei gironi della Champions League di quest'anno).

L'ex allenatore dell'Inter vorrebbe tornare a sedersi su una panchina prestigiosa, ma nonostante la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo, pare molto difficile che la dirigenza bianconera intenda puntare su di lui per la prossima stagione.

Il campione portoghese, comunque, avrebbe fatto anche il nome di Carlo Ancelotti, altro allenatore con il quale ha lavorato al Real Madrid. Anche l'ipotesi del ritorno di Ancelotti alla Juventus sembra molto lontana dalla realtà.

L'ex tecnico del Milan, infatti, sta molto bene a Napoli, città che non vorrebbe lasciare. Al momento stanno salendo le quotazioni di Maurizio Sarri, il quale potrebbe dire addio al Chelsea al termine della stagione. Un altro nome molto caldo è quello di Simone Inzaghi della Lazio, che sarebbe molto stimato dai vertici bianconeri, in particolare da Fabio Paratici.