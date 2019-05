In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà una nuova panchina sulla quale sedersi.

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma: starebbe aspettando la Juve

Una delle pretendenti per Conte sarebbe la Roma: i giallorossi avrebbero già contattato l'ex Ct della nazionale italiana ma per il momento sarebbe tutto in stand - by.

Conte aspetterebbe la Juve

Antonio Conte dopo la sua avventura non proprio rosea al Chelsea è pronto a tornare su una panchina europea anche se ancora di preciso non si sa con chi si accaserà. Il suo nome è accostato al Paris Saint - Germain, al Manchester United, all'Inter, alla Roma e alla Juventus.

In particolare molti addetti ai lavori dicono che l'allenatore salentino vorrebbe tornare ad allenare la Vecchia Signora. In particolare Conte starebbe aspettando l'esito dell'incontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Qualora si arrivasse ad un clamoroso divorzio tra l'allenatore e il club Campione d'Italia si scatenerebbe un domino delle panchine. Se Allegri dovesse lasciare la Juve i nomi per la panchina bianconera sono quelli di Guardiola e Conte.

Quest'ultimo in particolare spererebbe di tornare a Torino e per questo motivo ancora non avrebbe dato una risposta definitiva alla Roma che si sarebbe fatta avanti per averlo. Conte si è preso del tempo e risponderà ai giallorossi solo dopo che avrà saputo l'esito dell'incontro tra la Juve e Allegri. Tutti dunque aspettano questo tanto atteso summit e da lì potrebbe anche scatenarsi un effetto domino che coinvolgerebbe molte panchine italiane. Infatti, se Allegri lasciasse Torino, Conte potrebbe prendere il suo posto e il tecnico livornese potrebbe addirittura essere contatto dall'Inter. Per il momento però bisogna attenersi a ciò che ha detto Andrea Agnelli ovvero che la Juve confermerà il suo allenatore.

Allegri è concentrato sul derby

Se i media si concentrano sul futuro di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, invece, pensa al presente e al derby di domani. L'allenatore bianconero ha fatto lavorare per tutta la settimana i suoi ragazzi puntando soprattutto dal punto di vista tattico. Domani però Allegri avrà ancora alcune assenze e perciò si va verso la conferma di Federico Bernardeschi al fianco di Cristiano Ronaldo. Gli altri dubbi di formazione il tecnico livornese li risolverà solo a ridosso del fischio d'inizio del derby della Mole.