Siamo a fine stagione e per alcune società è già tempo di programmazione per il prossimo anno, soprattutto per quelle società che hanno raggiunto (o quasi) gli obiettivi stagionali. E' il caso ad esempio sia di Juventus che di Inter, con i primi che sono diventati campioni d'Italia a cinque giornate dalla fine del campionato mentre la società di Suning è vicinissima alla matematica certezza della partecipazione alla prossima Champions League. Sia Paratici che Ausilio sono volati a Londra per assistere a Tottenham - Ajax e per l'occasione si sono anche incontrati in un hotel a Londra per ridiscutere di una possibile trattativa mai sopita, ovvero quella che potrebbe riguardare il possibile trasferimento di Mauro Icardi dall'Inter alla Juventus. A riportare la notizia è il Corriere di Torino.

Corriere Torino, incontro Inter - Juve per Icardi: si tratta sul prezzo (RUMORS)

Possibile trattativa Inter-Juve per Icardi

Secondo il noto giornale torinese, la semifinale di Champions League fra Tottenham e Ajax è stata occasione per Inter e Juventus di ritornare a discutere del possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juventus. Per quanto la moglie e procuratore del giocatore Wanda Nara abbia confermato che l'argentino rimarrà all'Inter anche la prossima stagione, è concreta invece la possibilità che per Icardi sia l'ultima stagione all'Inter, per motivi ambientali ed anche economici.

D'altronde alcuni tifosi interisti vorrebbero l'addio dell'argentino, inoltre la difficoltà di ridiscutere un eventuale rinnovo di contratto per Icardi potrebbe facilitare la partenza del giocatore. La Juventus sarebbe interessata alla punta, e da sempre Paratici nutre molta stima delle capacità tecniche di Icardi: secondo il Corriere di Torino, i bianconeri offrirebbero una somma di 60 milioni di euro per il suo cartellino, mentre l'Inter valuta la punta almeno 80 milioni di euro.

E' possibile quindi che l'intesa si possa trovare, a maggior ragione se le volontà delle due società (ovvero l'Inter di cedere il giocatore e la Juve di acquistarlo) fosse confermata.

Niente scambio con Dybala

La trattativa si svilupperebbe senza scambi: il 10 juventino dovrebbe rimanere a Torino, ma qualora la società decidesse di cederlo, lo farebbe all'estero, dove società come Atletico Madrid, Real Madrid e Bayern Monaco non avrebbero problemi ad investire somme anche superiori ai 100 milioni di euro per il giocatore.

Inoltre i problemi di Fair Play Finanziario dell'Inter imporrebbero alla società di Suning di non gravare eccessivamente sul bilancio aziendale, ed acquistare Dybala significherebbe sobbarcarsi uno stipendio che con i bonus arriva anche a 10 milioni di euro all'anno. Ci attendiamo quindi nuovi sviluppi sulla vicenda Inter e Juventus in merito ad Icardi.