Giovedì 2 maggio per i tifosi della Juventus ci sarà un'importante appuntamento. Infatti, tutti gli innamorati della Vecchia Signora avranno la possibilità di conoscere un po' più nel profondo uno dei loro idoli: Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino sarà il protagonista di "A raccontare comincia Tu", il programma di grande successo di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata si vedrà un Bonucci mai visto che si racconterà alla presentatrice toccando diversi temi.

Bonucci protagonista su Rai 3

Giovedì 2 maggio, i tifosi della Juventus dovranno sintonizzarsi su Rai 3 alle ore 21:20 per vedere la trasmissione condotta da Raffaella Carrà "A raccontare comincia Tu" visto che il protagonista della puntata sarà Leonardo Bonucci.

Il numero 19 juventino si racconterà alla famosissima conduttrice e svelerà una parte più nascosta di sé. Sul profilo ufficiale di Twitter di Rai 3 è stato condiviso un video con una piccola anticipazione del programma. Raffaella Carrà sarà a casa di Leonardo Bonucci e vedrà i trofei vinti dal giocatore e incontrerà anche Martina la moglie del numero 19 juventino. Il difensore viterbese svelerà anche alcuni aspetti del suo carattere e spiegherà di non avere filtri né nel bene né nel male. Dunque quello di giovedì sarà un appuntamento davvero imperdibile per i tifosi della Juve che sicuramente si sintonizzeranno su Rai 3 alle ore 21:20 per non perdersi nemmeno una battuta di "A raccontare comincia Tu".

La Juve pensa al derby

Per la Juventus da ieri è iniziata la marcia di avvicinamento al derby di venerdì sera. I Campioni d'Italia avranno qualche assenza come per esempio Sami Khedira, Mario Mandzukic e Douglas Costa. Per il match di venerdì, però, Massimiliano Allegri potrebbe recuperare Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino ha ripreso a calciare il pallone e resta da capire se potrà farcela oppure se si preferirà non rischiarlo. Quello che è certo è che l'attacco sarà guidato da Cristiano Ronaldo che probabilmente avrà al suo fianco Federico Bernardeschi. Non è però da escludere che Massimiliano Allegri possa optare sul 4-4-2, in quel caso il numero 33 juventino verrebbe spostato a centrocampo mentre in avanti verrebbe inserito Moise Kean. In difesa sulla corsia di sinistra, invece, ci sarà Leonardo Spinazzola che dovrà prendere il posto di Alex Sandro che ha un problema fisico.

Sulla destra, invece, dovrebbe agire Cancelo, a completare il quartetto di difesa ci saranno i due titolarissimi Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Mentre in mediana Emre Can e Miralem Pjanic sono certi del posto con loro potrebbe esserci Blaise Matuidi, ma in caso di 4-4-2 il francese andrà in panchina e sulle corsie laterali a quel punto ci saranno Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.