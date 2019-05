In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (in cui si stima che la perdita sia fra i 50 e i 70 milioni di euro), la Juventus è pronta ad investire sul mercato, ma molto passerà anche dalle cessioni. D'altronde l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha determinato un esborso economico non indifferente che dovrebbe portare benefici finanziari non nell'immediato ma alla lunga. Come dicevamo, l'attesa perdita potrebbe portare la dirigenza bianconera a valutare possibili cessioni, su tutte spiccano i nomi di Alex Sandro, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa e soprattutto Paulo Dybala.

Dall'Inghilterra, Liverpool vuole convincere la Juve e potrebbe fare offerta per Dybala

L'argentino quest'anno ha 'subìto' lo spostamento tattico di Allegri, che lo ha schierato sulle trequarti e quindi lo ha portato distante dalla porta per favorire il gioco di Cristiano Ronaldo. Una posizione tattica non completamente apprezzata dall'argentino, che spesso non ha nascosto il disappunto su alcune scelte di Allegri (ad esempio dopo la sostituzione dell'argentino durante Juventus-Milan). La cessione del 10 bianconero è dunque possibile, soprattutto se dovesse essere confermata la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il giocatore ha molto mercato e piace soprattutto in Inghilterra.

Pubblicità

Paulo Dybala piace in Inghilterra

Secondo la stampa inglese, l'argentino ha molto mercato soprattutto in Inghilterra, dove il Liverpool sarebbe pronto ad investire sul giocatore. Durante la semifinale di Champions League fra Barcellona e Liverpool, è emersa la difficoltà in zona gol per la squadra inglese, in particolar modo il poco cinismo di Mané e di Firmino starebbe spingendo la dirigenza inglese ad investire su un possibile acquisto in avanti, e appunto piace molto Dybala.

Inoltre la società inglese non avrebbe problemi ad investire una notevole somma, si parla infatti di 100 milioni di euro, che potrebbero essere sufficienti per convincere la dirigenza bianconera. La cessione di Dybala però potrebbe non essere l'unico trasferimento pesante in uscita in casa Juventus.

Il mercato della Juventus

Non solo Dybala sarebbe in uscita dalla Juventus: anche Pjanic potrebbe lasciare Torino, il giocatore è apprezzato da Paris Saint Germain e Real Madrid e anche qui la dirigenza bianconera lo lascerebbe partire per un'offerta di almeno 100 milioni di euro.

Pubblicità

Per quanto riguarda invece Douglas Costa, i continui infortuni e in alcuni casi il comportamento extra calcistico non di certo esemplare potrebbero portare il brasiliano a lasciare la Juventus. Anche qui l'interesse principale arriva dall'Inghilterra, dove Tottenham e Manchester City potrebbero presentare un'offerta di almeno 60 milioni di euro per il centrocampista offensivo brasiliano.