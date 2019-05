Archiviata la finale di Europa League, con la netta vittoria per 4-1 del Chelsea di Maurizio Sarri contro l'Arsenal di Unai Emery, l'attenzione principale sembrerebbe spostarsi sul Calciomercato. Qualche giorno fa, il noto giornalista napoletano Valter De Maggio, a Radio Kiss Kiss, ha smentito in maniera convinta le indiscrezioni che darebbero il tecnico toscano vicinissimo al trasferimento alla Juventus.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quest'ultimo, una fonte importante avrebbe confermato che Maurizio Sarri non si trasferirà a Torino. I bianconeri sarebbero interessati però a due tecnici che si sfideranno nella finale di Champions League. Gli obiettivi della dirigenza bianconera, secondo il giornalista, sarebbero Jurgen Klopp del Liverpool e Pochettino del Tottenham.

La Juventus sarebbe interessata a Klopp e Pochettino

Queste dichiarazioni rilasciate dal giornalista Valter De Maggio risalgono a tre giorni fa, quindi prima della finale di Europa League disputata il 29 maggio.

Indiscrezioni da Napoli: 'Sarri non andrà alla Juve, a Torino arriverà Pochettino o Klopp'

Sarri però nel post partita del match non ha escluso una sua partenza da Londra, confermando che a breve ci sarà un incontro con la proprietà del Chelsea per decidere il futuro. Oltre a Valter De Maggio, anche il giornalista e tifoso del Napoli Umberto Chiariello, a Radio Crc, ha confermato che difficilmente Sarri possa andare alla Juventus, semplicemente perché il tecnico nella società campana ha fatto il 'masaniello', in quanto ha rappresentato la 'napoletanità', non a caso la Treccani ha coniato il termine 'Sarrismo'.

Pubblicità

Una storia, l'eventuale arrivo di Sarri alla Juventus, che ricorderebbe, per Chiariello, il trasferimento di Brian Clough dal Derby County a Leeds dopo aver parlato male di quest'ultima società. Il Leeds fallì e poi dovette ripartire dal basso. Secondo il noto tifoso napoletano, in bianconero arriverà l'attuale tecnico del Manchester City Guardiola.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente da chi sarà il nuovo tecnico bianconero per la prossima stagione, la dirigenza starebbe lavorando per cercare di allestire una rosa in grado competere in Serie A e in Champions League.

L'esigenza principale è sicuramente il rafforzamento del settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrate nello staff tecnico bianconero) e il difficile riscatto di Martin Caceres (destinato probabilmente a ritornare alla Lazio). Proprio in difesa interessano diversi giocatori, fra cui Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco, Manolas della Roma, Romero del Genoa e Ruben Dias del Benfica.