Dalla Spagna, Don Balon: la Juventus sarebbe interessata a Dembelé del Barcellona

In attesa di definire il tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli arrivi però potrebbero passare da cessioni pesanti, in quanto secondo il Sole 24 Ore, l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno dovrebbe registrare per la Juventus una perdita fra i 50 e i 60 milioni di euro.

Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sembrerebbero confermare che la dirigenza bianconera sta osservando nello specifico la rosa del Barcellona, in quanto avrebbe individuato il giocatore ideale per il tridente offensivo. Don Balon ha di recente lanciato la voce che la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta per il centrocampista offensivo della società catalana Ousmane Dembelè, anche se la trattativa potrebbe essere complicata.

La Juventus sarebbe interessata a Dembelè

Secondo il noto giornale spagnolo 'Don Balon', la dirigenza bianconera potrebbe presentare un'offerta per il francese del Barcellona Ousmane Dembelè, che sarebbe in uscita dalla società catalana.

Il motivo sarebbe l'arrivo di un suo connazionale dall'Atletico Madrid, parliamo di Antoine Griezmann, che ha di recente dichiarato che lascerà la società di Madrid, e dovrebbe trasferirsi con ogni probabilità a Barcellona. Il giornale spagnolo avrebbe confermato però che la richiesta dei catalani per Dembelé è notevole, ovvero 105 milioni di euro, il prezzo che il Barcellona ha dovuto pagare per acquistarlo dal Borussia Dortmund. Il centrocampista offensivo francese potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per il settore offensivo, quell'esterno in grado di garantire tecnica e velocità.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato dovrebbe inevitabilmente passare dal prossimo tecnico bianconero. Le ultime indiscrezioni sembrerebbero confermare che Maurizio Sarri sia molto vicino alla panchina della Juventus, a maggior ragione dopo il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal di Unai Emery. Se si avevano dubbi sulle qualità del tecnico toscano, il match di mercoledì 29 maggio ha definitivamente confermato la capacità di vincere grandi competizioni del tecnico toscano.

Indipendentemente però da chi sarà il prossimo tecnico bianconero, oltre che su Dembelé, la Juventus starebbe lavorando per cercare di rafforzare soprattutto il settore difensivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e l'addio di Martin Caceres (che probabilmente non sarà riscattato dalla Lazio). I nomi che interessano sono Romagnoli, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias.