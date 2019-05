Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina.

Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito Calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da quello di Maurizio Sarri: come è probabile, il tecnico toscano potrebbe non essere confermato al Chelsea, con la Juventus che sarebbe interessata alle sue abilità tecniche e tattiche e che quindi potrebbe offrirgli un contratto di almeno tre anni. L'eventuale arrivo del tecnico toscano a Torino potrebbe, di conseguenza, favorire il ritorno alla Juventus di Gonzalo Higuain, che ad inizio 2019 aveva maturato l'idea di una conferma al Chelsea per la prossima stagione insieme al suo 'estimatore' Maurizio Sarri. Ma con quest'ultimo vicino alla Juventus, le carte in tavola potrebbero cambiare.

Juventus, Higuain sarebbe pronto a ritornare volentieri a Torino

Higuain sarebbe entusiasta di ritornare alla Juventus

Indipendentemente dall'arrivo o meno di Maurizio Sarri alla Juventus, Gonzalo Higuain gradirebbe un ritorno in bianconero. D'altronde, sarebbe rimasto in ottimi rapporti con il direttore sportivo Fabio Paratici e con gran parte dell'ambiente bianconero. Uno dei motivi che avrebbero spinto l'argentino a lasciare la Juventus, come scrive Fabrizio Romano, sarebbe stata la volontà di Massimiliano Allegri e di Giuseppe Marotta di non puntare più su di lui, e la cessione al Milan sarebbe stata quindi incentivata soprattutto da quest'ultimi.

L'argentino sarebbe quindi pronto a rilanciarsi nella Juventus, insieme a Cristiano Ronaldo, convinto di poter dire la sua in bianconero. Ovvio che l'arrivo di Sarri a Torino sarebbe ulteriore incentivo per la punta argentina di rimanere alla Juventus a giocarsi le sue carte.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente da chi sarà il prossimo tecnico bianconero. Se fosse confermato l'arrivo di Sarri, il ritorno di Higuain a Torino potrebbe essere una concreta possibilità, come la permanenza di alcuni giocatori che con Massimiliano Allegri sarebbero stati a rischio cessione: parliamo soprattutto di Alex Sandro, Douglas Costa e Paulo Dybala. Tutti i giocatori che, a causa di infortuni e di rendimenti al di sotto delle aspettative, hanno visto deprezzare il loro valore di mercato.

Compito del tecnico toscano, quindi, potrebbe essere quello di rivalutare a livello tecnico ma anche dal punto di vista economico tali giocatori, come ha dimostrato di saper fare con la rosa del Napoli e con quella del Chelsea.