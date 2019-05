La Nazionale di Roberto Mancini torna nuovamente in campo. Il commissario tecnico ha selezionato 33 uomini pronti a indossare la maglia azzurra nella sfide dell'8 e del 11 giugno ad Atene e allo Juventus Stadium. Tra i convocati spunta anche il nome dell'attaccante torinese Belotti, assente dallo scorso settembre.

Non mancano le sorprese, come il portiere Mirante che sostituirà l'infortunato Donnarumma. Ma soprattutto, l'assente nelle convocazioni di mister Mancini è Mario Balotelli, al suo posto El Shaarawy. Ci sono anche Izzo e Emerson per riuscire a raggiungere l'obiettivo di qualificarsi all'Europeo 2020.

33 nomi per la Nazionale

Se il campionato di Serie A è ormai volto al termine per quest'anno, tocca adesso alla Nazionale italiana scendere in campo.

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana.

In vista della qualificazione per l'Europeo 2020 in Francia, Roberto Mancini chiama a raccolta 33 nomi che indosseranno la maglia azzurra. A seguito dell'infortunio contro la Spal, Gianluigi Donnarumma non potrà presentarsi in Nazionale. Al suo posto, a difesa della porta, ci saranno Alessio Cragno, Pierluigi Gollini, Salvatore Sirigu e Antonio Mirante.

La difesa azzurra potrà invece contare su Francesco Acerbi, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Armando Izzo, Gianluca Mancini, Alessio Romagnoli e Leonardo Spinazzola.

A centrocampo confermati Nicolò Barella, Federico Bernardeschi, Bryan Cristante, Frello Filho Jorge Luiz Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi, Marco Verratti e Nicolò Zaniolo.

Infine gli attaccanti convocati sono Andrea Belotti, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Vincenzo Grifo, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Moise Kean, Leonardo Pavoletti, Matteo Politano e il capocannoniere della Serie A Fabio Quagliarella.

L'obiettivo Europeo 2020

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018 e il secondo posto nel triangolare della Nations League, l'obiettivo principale della Nazionale italiana adesso deve essere l'accesso all'Europeo 2020 che si svolgerà in Francia.

Un appuntamento a cui è impossibile rinunciare e questo mister Mancini lo sa bene.

L'arrivo dei 33 azzurri è previsto a Coverciano per sabato 1° giugno. Alle 13:30 si terrà la conferenza stampa di apertura di Mancini con i giornalisti. Il giorno dopo, la Nazionale partirà per la capitale greca e in serata effettuerà l'allenamento all'interno dello Stadio Spyros Louis.

Sarà proprio quella struttura a ospitare il primo match degli azzurri contro i padroni di casa.

Un appuntamento previsto per sabato 8 giugno alle 20:45. In seguito, la Nazionale affronterà Bosnia Erzegovina a Torino, allo Juventus Stadium, gara in programma martedì 11 giugno alle 20:45.