Fabio Quaglierella è un giocatore che non smette di stupire. Con il titolo di capocannoniere della Seria A 2018/2019 ormai in tasca con 26 gol segnati, l'attaccante della Sampdoria si appresta a ricevere un altro premio importante. Si tratta della Stella dello sport ligure che per il secondo anno consecutivo torna nelle sue mani.

Nel frattempo cominciano a aprirsi nuove strade per il suo futuro. A premere fortemente è il Napoli. Il presidente De Laurentiis avrebbe proposto un ritorno romantico nella città partenopea, così che l'attaccante possa concludere al meglio la propria brillante carriera.

L'Oscar dello sport ligure

Fabio Quagliarella è un giocatore che nonostante l'età, sembra proprio non voler appendere le scarpette al chiodo. A 36 anni compiuti, l'attaccante della Samp non smette di regalare emozioni ai suoi tifosi, con prestazioni incredibili che quasi annullano quelle di giovani e grandi campioni del calcio.

I numeri parlano chiaro. Quagliarella ha segnato 26 gol nel corso del campionato di Serie A 2018/2019, 5 reti in più dell'attaccante juventino Cristiano Ronaldo.

E se Fabio non va in gol, regala comunque giocate incredibili e assist, diventando un elemento fondamentale in campo per i suoi compagni.

Proprio per la sua bravura, Fabio Quagliarella è stato nuovamente nominato vincitore della Stella dello Sport. Si tratta dell'Oscar dello sport ligure che verrà consegnato all'attacante questa sera, al Porto Antico di Genova. Sarà il secondo anno consecutivo in cui l'ambito premio viene vinto da Quagliarella.

Un record anche per la squadra stessa.

Infatti, è il terzo giocatore della Sampdoria a riuscire nell'impresa, ventotto anni dopo Vialli. Il primo a trionfare con la maglia Samp era stato Brighenti per il campionato di Serie A 1960/1961.

Un riconoscimento importante per Quagliarella che ancora una volta dimostra la sua effettiva rinascita. Da quando il calciatore campano è approdato a Genova ha ritrovato la gioventù: una specie di elisir di lunga vita.

Un possibile ritorno a casa

Proprio grazie alla sua voglia di giocare e alla sua bravura in campo, Fabio Quagliarella si conferma uno dei giocatori più desiderati dai club italiani.

Nonostante l'attaccante sembra non voler lasciare la Samp, alcune voci di mercato lo vorrebbero con le valige in mano, pronto ad andare altrove.

A confermare ciò, sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nel corso di un'intervista, il patron azzurro ha confermato la volontà di vedere Quagliarella indossare nuovamente la maglia partenopea. Una sorta di ritorno a casa per concludere la carriera all'interno della sua città e dello stadio San Paolo.

Per ora si tratta solo di un sogno del presidente De Laurentiis. Ma intanto Quagliarella pare non proprio voler appendere le scarpette al chiodo.

Nell'attesa di un possibile ritorno a Napoli, Fabio Quagliarella si prepara a rientrare in Nazionale. L'obiettivo è aggiudicarsi un posto all'Europeo 2020. La fine della sua carriera è insomma ancora rimandata.