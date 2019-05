Il Calciomercato della Juventus va a caccia di qualità per il centrocampo. E’questa una delle richieste di Allegri per rimanere sulla panchina bianconera, più tecnica per una mediana che rischia di perdere Pjanic e che sicuramente non vedrà più in rosa Khedira. Già conclusa la trattativa per Ramsey, pronto a sbarcare a Torino, il sogno è Paul Pogba mentre inizia a diventare calda la trattativa per Rabiot. L’ultimo nome invece arriva dalla Germania ed è Julian Brandt del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Juventus: Brandt nuovo obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Juventus: il nuovo obiettivo è Brandt

Il duttile tedesco, capace di giocare sia nella parte centrale della trequarti che sulle due fasce in attacco, stuzzica la fantasia dei dirigenti per il prossimo calciomercato della Juventus. Già da qualche mese i rumors lo accostano ai Campioni d’Italia che per ora lo ritengono una delle alternative per dare più classe al centrocampo. Non è una priorità, Brandt, ma non è detto che non possa diventarla anche perché, rispetto ad altri giocatori con le sue caratteristiche, il prezzo sarebbe maggiormente abbordabile vista la clausola rescissoria da 25 milioni che lo libererebbe immediatamente dal Bayer Leverkusen.

Pubblicità

Il ritorno di fiamma per Brandt è stato rivelato oggi dal Daily Mirror che non si ferma all’interessamento bianconero ma svela come, per il giovane tedesco, Paratici dovrà sfidare il Liverpool, fortemente interessato alla questione, oltre al Bayern Monaco, da sempre attento ai gioielli teutonici.

Chi è Brandt, un giovane-veterano per il mercato della Juve

La corsa è appena iniziata e quando entrerà nel vivo anche l’Atletico Madrid parteciperà. Ma chi è Brandt? E perché tutti lo vogliono? I motivi sono molti, il primo è la sua capacità di coprire tutto il fronte delle trequarti, in questa stagione ha giocato prima da ala sinistra con qualche comparsata anche dall’altro lato del campo, poi da trequartista ruolo che il Bayer Leverkusen gli ha cucito addosso nella seconda parte di annata.

I risultati sono stati ottimi in tutti i casi, la stagione del Nazionale tedesco, infatti, è da favola con nove gol e ben 18 assist in 41 partite. Destro di piede è un esterno moderno, di quelli a cui piace partire da sinistra per accentrarsi, anche per questo ha nelle sue corde il ruolo di trequartitsa. A soli 23 anni è poi uno dei leader dei suoi con oltre 200 partite tra i professionisti. Il suo attuale club per ora fa resistenza ma sa che difficilmente riuscirà a trattenerlo, così inizia già a godersi una plusvalenza da favola visto che è stato acquistato cinque anni fa per soli 350 mila euro dal Wolfsburg.

Pubblicità

Allegri vuole qualità e Paratici vaglia diversi obiettivi per il prossimo calciomercato della Juventus, nella lista c’è anche Brandt.