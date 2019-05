La notizia principale di Calciomercato di questi giorni è sicuramente l'incontro previsto per mercoledì fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Il confronto servirà per definire l'eventuale permanenza o meno del tecnico livornese sulla panchina bianconera.

Restano però molti dubbi da questo punto di vista, alcuni media sportivi sostengono che sia probabile che Allegri possa restare almeno un'altra stagione, altri invece confermano la possibilità di un addio del tecnico toscano.

A tal proposito ha parlato l'ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi, che guidò i bianconeri nel 1990-91, in una stagione che lui definì "di transizione", in cui la Juve chiuse il campionato al settimo posto. L'ex tecnico bianconero ha affermato a Radio Bianconera che il presidente Agnelli sta aspettando Guardiola.

Maifredi: 'La Juventus vuole aspettare Guardiola'

La Juventus starebbe aspettando Guardiola

Secondo l'ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi, i bianconeri starebbero aspettando Pep Guardiola. Difficilmente in Italia è possibile trovare un tecnico migliore di Allegri, e anche l'arrivo di Conte, secondo l'ex tecnico, non migliorerebbe i risultati raggiunti dal tecnico toscano in questi cinque anni. Il problema di fondo è che la Juventus ha pochi giocatori di personalità, circa 7-8, un numero non in grado di garantire la possibile vittoria della Champions League.

Pubblicità

I vari Bentancur, Emre Can, seppure ottimi giocatori, secondo Maifredi, ancora non hanno quella personalità necessaria a trionfare nella massima competizione europea. Ciò che vuole la Juventus è quindi un allenatore in grado di improntare un gioco più offensivo, e che in qualche modo possa valorizzare la rosa a disposizione.

Secondo Maifredi inoltre, l'unica colpa che si può dare ad Allegri è il fatto di non aver saputo valorizzare al massimo un giocatore come Paulo Dybala, che quest'anno ha avuto molta difficoltà soprattutto dal punto di vista realizzativo.

In merito invece a Conte, secondo l'ex tecnico è più probabile possa andare all'Inter, proprio perché sarebbe più facile per il salentino fare meglio a Milano che a Torino, dove Allegri ha vinto molte competizioni e ha raggiunto due finali di Champions League negli ultimi cinque anni.

Il mercato della Juventus

Molto del mercato della Juventus sarà strutturato in base a chi guiderà la prossima stagione i bianconeri: di certo potremmo attenderci alcune delle cessioni pesanti, anche perché secondo il Sole 24 Ore, l'approvazione del bilancio a giugno dovrebbe portare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, questo significa che una cessione potrebbe in qualche modo attutire tale perdita.

Pubblicità

I possibili indiziati a lasciare Torino sono soprattutto Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa, ma è possibile che la dirigenza bianconera voglia ringiovanire la rosa. Ecco che allora che anche Khedira e Mandzukic potrebbero essere a rischio trasferimento.