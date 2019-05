La dirigenza bianconera in estate potrebbe rivoluzionare la rosa, indipendentemente da chi guiderà la panchina bianconera la prossima stagione. La deludente sconfitta in Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax pesa ancora molto in casa Juventus, proprio per questo potremmo attenderci diversi cambi in rosa, in entrata e in uscita. Ai 'soliti noti', richiesti oramai da tempo da alcuni top club europei, come Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa, recentemente si sarebbe aggiunto un altro giocatore, arrivato l'anno scorso a Torino: parliamo di Joao Cancelo, che, negli ultimi mesi, ha evidentemente deluso la dirigenza bianconera ed il tecnico Allegri soprattutto dal punto di vista difensivo.

Cancelo via dalla Juve: Paratici incontra il ds del Manchester City (RUMORS)

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe decidere di cedere il portoghese in estate, con diverse società estere interessate alle prestazioni del terzino portoghese. Entrambi le squadre di Manchester apprezzano Joao Cancelo, e, come scrive il noto giornale sportivo, alcuni giorni fa il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, sarebbe stato visto a Manchester a cena il collega del Manchester City Begiristain, e l'argomento della serata sarebbe stato proprio il portoghese.

Joao Cancelo interessa al Manchester City

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester City sarebbe interessato alle prestazioni del terzino destro portoghese Joao Cancelo, a tal punto che potrebbe esserci un'offerta per il suo cartellino da 60 milioni di euro. Per tale somma i bianconeri potrebbero valutare la cessione del giocatore, arrivato la scorsa stagione dal Valencia (dopo il prestito all'Inter, che poi ha deciso di non riscattarlo dalla società spagnola) per circa 40 milioni di euro.

La cessione del portoghese potrebbe, quindi, rappresentare un'ottima plusvalenza per la Juventus, che però, poi, dovrà necessariamente rituffarsi sul mercato e cercare di trovare un sostituto all'altezza del portoghese. L'eventuale cessione di Joao Cancelo dipenderà probabilmente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera: il tecnico livornese non è infatti riuscito a valorizzare difensivamente il terzino portoghese.

Il mercato della Juventus

Oltre a Cancelo, ci sono altri giocatori che sono a rischio cessione: Alex Sandro e Pjanic interesserebbero al Paris Saint Germain, con il bosniaco che piace anche al Real Madrid d Zidane.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato sia Mandzukic che Douglas Costa potrebbero lasciare Torino, con il centrocampista offensivo brasiliano che ha molto mercato soprattutto in Inghilterra. Piace infatti a Tottenham e Manchester City, e la Juventus chiederebbe per il giocatore almeno 60 milioni di euro.