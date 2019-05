L'atteso incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri dovrebbe arrivare settimana prossima; secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbe esserci mercoledì 15 maggio. In tale occasione Agnelli esporrà i dubbi riguardanti il lavoro del tecnico toscano e quest'ultimo farà probabilmente le sue richieste di mercato (e di ingaggio) al presidente bianconero. Spettatore interessato di tale incontro, secondo il noto giornalista Nicola Balice, è Antonio Conte.

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus.

Allegri dovrebbe restare sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione, considerando anche un contratto almeno fino alla prossima stagione. Ma la candidatura del tecnico leccese non è da escludere, e a propendere verso il ritorno di Conte alla Juventus sarebbero soprattutto Fabio Paratici e Pavel Nedved. Per quanto riguarda Agnelli invece, i dubbi sul tecnico leccese resterebbero, soprattutto per il modo in cui ha deciso di lasciare la Juventus cinque anni fa, quando a preparazione iniziata rassegnò le dimissioni da allenatore bianconero per divergenze soprattutto di mercato con il presidente della Juventus.

Pubblicità

Per Conte la Juventus sarebbe la sua prima scelta

Secondo Nicola Balice, come scrive sul sito Calciomercato.com, la primissima scelta di Conte resta la Juventus. Fra l'altro molte società starebbe aspettando una sorta di 'risposta' dal tecnico leccese, parliamo di Inter, Bayern Monaco e Roma, che farebbe di tutto per affidarsi al tecnico leccese. Ma Conte starebbe aspettando l'incontro fra Agnelli ed Allegri per decidere poi successivamente il suo futuro professionale.

Ci sarebbero poi anche motivi familiari che spingerebbero Conte ad aspettare un'eventuale chiamata della Juventus: la sua famiglia, dopo l'esperienza del tecnico al Chelsea, attualmente vive a Torino, e ritornare alla Juventus sarebbe l'ideale per il tecnico leccese. Secondo Balice, a decidere del futuro di Conte sulla panchina bianconera potrebbe essere proprio Allegri, qualora decidesse di lasciare Torino.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera la dirigenza juventina dovrebbe cedere alcuni suoi top player per finanziare il mercato.

Pubblicità

I possibili indiziati a lasciare la Juventus sono Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala, giocatori che hanno molto mercato. In particolar modo il mediano bosniaco, a cui sarebbero interessati il Paris Saint Germain ed il Real Madrid. Per il giocatore la Juventus chiederebbe almeno 100 milioni di euro utili per finanziare gli investimenti sul mercato.