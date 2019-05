La Juventus dovrebbe ripartire dallo 'zoccolo duro' la prossima stagione. Come scrive Sky Sport, sarebbe cinque gli intoccabili dalla dirigenza bianconera, i giocatori su cui fare affidamento anche la prossima stagione: parliamo di Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e Matuidi. Molto ovviamente passerà anche dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, ma la Juventus dovrebbe affidarsi all'esperienza e alla qualità dei giocatori prima menzionati.

D'altronde il portiere polacco è stato una garanzia quest'anno e non ha di certo fatto rimpiangere Buffon, passato lo scorso anno al Paris Saint Germain. Altre certezze sarebbero i due difensori centrali, pilastri anche dalla nazionale italiana, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: quest'ultimo ha sicuramente avuto diversi problemi di infortuni, e quindi è molto probabile che la dirigenza lavori per rafforzare il settore difensivo e garantire delle alternative valide ai riferimenti della nazionale italiana di Roberto Mancini.

La Juventus dovrebbe ripartire anche da Matuidi e Cristiano Ronaldo

Altra certezza per il centrocampo juventino della prossima stagione, come scrive Sky Sport, dovrebbe essere Matuidi. Il campione del mondo a Russia 2018 ha dimostrato tutto il suo valore quest'anno, tanta quantità condita da alcuni importanti gol grazie ai suoi inserimenti dalla mediana. Altro importante punto di riferimento della Juventus sarà Cristiano Ronaldo che, dopo la vittoria dello scudetto, nel post partita di Juventus-Fiorentina ha pubblicamente dichiarato amore alla Juventus, ribadendo il fatto che sarebbe rimasto sicuramente anche la prossima stagione. Ovviamente il portoghese si aspetta un mercato all'altezza delle aspettative di una società blasonata come la Juventus.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato della Juventus dovrebbe passare da alcune cessioni pesanti: se è vero che gli intoccabili sono cinque, tutti gli altri potrebbero essere a rischio cessione, a maggior ragione chi ha più mercato. I giocatori a rischio trasferimento sono diversi: Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa hanno molte richieste. I primi due, ad esempio, piacciono molto al Paris Saint Germain, mentre il bosniaco è apprezzato anche dal Real Madrid di Zidane.

Per quanto riguarda invece il centrocampista offensivo brasiliano ha molto mercato in Inghilterra: piace in particolar modo a Tottenham e Manchester City. La Juventus valuta il giocatore circa 60 milioni di euro ma molto dipenderà dall'eventuale convocazione del brasiliano per la Coppa America. La dirigenza bianconera spera che il commissario tecnico del Brasile possa convocarlo così da rivalutare un cartellino che quest'anno ha subito un deprezzamento dovuto soprattutto ai numerosi infortuni del giocatore.