Il tormentone della permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juventus è materia delle cronache sportive che non stanno lesinando ipotesi, accostamenti improbabili e tutte le indiscrezioni possibili. Qualche giorno fa, ad esempio, una indiscrezione dava per certa la rottura tra il livornese e la società bianconera, voce che è evaporata in fretta dopo la smentita della società torinese. Adesso l’unica certezza è che bisognerà attendere l’incontro chiarificatore tra le parti, rimandato già troppe volte ed ora dato in programma per la prossima settimana.

Allegri resterebbe a condizione di avere una nuova Juve.

Ieri alla Continassa tutto si è svolto secondo la routine, nonostante dall’Inghilterra rimbalzassero le dichiarazioni di Mauricio Pochettino, in base alle quali il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra. Il tecnico argentino piacerebbe ad Andrea Agnelli, ma la clausola rescissoria che grava su di lui è un ostacolo difficile da aggirare. Per cui appare sempre più probabile che il Conte Max rimanga all’ombra della Mole.

Le delusioni di Max

Se come sembra il sodalizio continuerà l’allenatore, oltre alla richiesta di tre rinforzi di spessore, farà sentire la sua voce anche per il mercato in uscita.

Pubblicità

Alcuni giocatori hanno deluso le sue aspettative e tra questi c’è Joao Cancelo, pagato 40 milioni di euro, che ha mostrato il suo talento a sprazzi ed il limite di non essere performante nella fase d’interdizione. Il portoghese è nel mirino di Manchester City e United. Qualche giorno fa, Paratici è stato avvistato a colloquio con Txiki Begiristain, alter ego del City. L’ex Valencia è valutato dai detentori del cartellino 60 milioni di euro. Anche Miralem Pjanic e Douglas Costa sono considerati sacrificabili in nome di altre plusvalenze per finanziare la nuova campagna acquisti.

Le cessioni eccellenti

La lista di possibili cessioni eccellenti è ancora lunga e comprende anche il nome di Paulo Dybala. La Joya, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ha vissuto una stagione in ombra. Max gli ha dato il ruolo di secondo violino e lui non l’ha accettato mentalmente per cui le sue prestazioni sono diventate anonime. È verosimile che la società bianconera cerchi di piazzarlo per evitarne il deprezzamento. Al momento per l’ex Palermo c’è un timido interessamento del Manchester United e del Bayern Monaco, ma entrambi non hanno avanzato alcuna offerta.

Pubblicità

La valutazione del numero 10 bianconero è tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Altre pedine deludenti agli occhi del tecnico sarebbero Alex Sandro e Mario Mandzukic. Il brasiliano è lontano dalle prestazioni offerte all’inizio della sua avventura bianconera. Anche Mandzukic non è più il guerriero di un tempo al quale Max non rinunciava mai. Ormai lui, come del resto Khedira, hanno dato tutto alla causa bianconera. Allegri vorrebbe pedine fresche, capaci di innescare meglio Cristiano Ronaldo.

Pubblicità

In ultima analisi c’è la richiesta di una nuova Juve, allora occorrerà il benestare del massimo dirigente bianconero affinché il matrimonio possa proseguire.