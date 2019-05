Sarà il derby veneto tra Verona e Cittadella ad assegnare l’ultimo posto disponibile per la Serie A 2019/20. Il nome della squadra che affiancherà Brescia e Lecce nella promozione lo conosceremo al termine della doppia sfida valida per la finale Playoff di Serie B, che promette 180 minuti di scintille ed emozioni forti con il Cittadella, da una parte, a cullare il grande sogno di partecipare alla massima divisione per la prima volta nella sua storia (club fondato nel 1973), e l’Hellas Verona, dall’altra, a cercare il ritorno immediato in A dopo una sola stagione di purgatorio tra i cadetti.

Si comincerà giovedì 30 maggio con la partita di andata in programma allo stadio Piercesare Tombolato, dove è già segnalato il tutto esaurito. Il calcio d’inizio di Cittadella-Hellas Verona è fissato per le ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. Il ritorno è invece programmato per il prossimo 2 giugno allo stadio Bentegodi.

Derby veneto per un posto in Serie A

Ai playoff soltanto da settima della classe nella stagione regolare, il Cittadella è ora a un passo dalla Serie A grazie ai due clamorosi colpi esterni piazzati in questa seconda fase del torneo: la vittoria per 2-1 sul campo dello Spezia, con doppietta di Gabriele Moncini, e la rimonta in semifinale contro il Benevento con i ragazzi di Roberto Venturato che sono andati a sbancare con un perentorio 3-0 il terreno dei campani dopo l’1-2 incassato all’andata.

Finale Playoff Serie B 2019: Cittadella-Verona visibile in diretta streaming su Dazn

L’Hellas, che è invece approdata ai playoff in virtù del quinto posto in campionato, grazie a una riscossa finale sotto la guida di mister Alfredo Aglietti (subentrato a Grosso alla penultima giornata proprio contro il Cittadella), agli spareggi promozione ha avuto prima la meglio del Perugia (nettamente per 4-1 ai tempi supplementari) e poi ha eliminato il Pescara al penultimo atto grazie al gol decisivo del giovane bomber Samuel Di Carmine all’Adriatico dopo lo 0-0 di Verona.

Precedenti di Cittadella-Verona

Nelle due partite della stagione regolare una rotonda vittoria per parte con il fattore campo decisivo: 4-0 Verona al Bentegodi, il 27 dicembre 2018 con tripletta di Pazzini (e gol di Tupta a chiudere il conto al 90’), 3-0 Cittadella al Tombolato lo scorso 4 maggio, con Diaw, Moncini e Iori nel tabellino marcatori.

Sebbene non molti i precedenti della partita, comunque a favore della squadra granata che ha vinto 4 delle 5 partite contro il Verona giocate a Cittadella (3 in Serie B).

Nella rimanente sfida successo scaligero nel 2011 (2-1). Inoltre, dolci ricordi legano il club padovano e i suoi tifosi alla squadra veronese, in particolare allo Stadio Marcantonio Bentegodi casa dei gialloblu, dove nel giugno del 2000 il Cittadella conquistò la sua prima storica promozione in Serie B. E dove ora, a distanza di 19 anni, sogna di festeggiare addirittura la promozione in Serie A, Verona permettendo chiaro.