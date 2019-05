L'Inter si prepara a partire con un nuovo ciclo, pieno di cambiamenti, nella prossima stagione. Il primo grande cambiamento c'è stato a dicembre, con l'ingresso in società del nuovo amministratore delegato, area sport, Giuseppe Marotta. Da allora si era capito sarebbe partito un nuovo ciclo.

E tra qualche giorno sarà il turno dell'avvicendamento in panchina, con l'arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, che alla fine è riuscito a portare per il secondo anno consecutivo la squadra in Champions League. Non basterà, però, al tecnico di Certaldo, che ora dovrà discutere della rescissione del contratto e dell'eventuale buonuscita che gli spetterà.

L'Inter di Conte

Intanto Antonio Conte avrebbe già dato le prime indicazioni di mercato all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Inter, pronta a nascere la squadra di Conte

Chiuso il primo colpo con l'arrivo di Diego Godin a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, ci sono altre due trattative che sembrano ben avviate. Una è quella relativa a Nicolò Barella, che andrà a rinforzare il centrocampo. Al Cagliari andranno trenta milioni di euro più due giovani della Primavera (non Esposito, per cui è stato posto il veto). L'altra è quella che porta a Edin Dzeko, che a Conte piace da tempo e che avrebbe voluto già al Chelsea.

Alla Roma andrà solo un piccolo indennizzo, tra i dieci e i venti milioni di euro, visto che il centravanti bosniaco è in scadenza di contratto a giugno 2020. L'attaccante arriverà a prescindere dalla situazione relativa Mauro Icardi.

Il sogno dell'Inter

Il futuro del centravanti argentino sembra scritto, con la cessione che ormai sembra inevitabile anche per il rapporto con i tifosi che, all'uscita dal campo contro l'Empoli, lo hanno subissato di fischi.

Con la sua partenza l'Inter cercherà un sostituto all'altezza. Sono due i nomi sul tavolo, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il primo non ha nascosto la propria voglia di fare un'esperienza in Serie A e potrebbe arrivare con l'inserimento nella trattativa di Ivan Perisic. Il secondo, invece, arriverebbe nel caso in cui Inter e Juventus dovessero decidere di sedersi al tavolo delle trattative per un clamoroso scambio. L'ex capitano nerazzurro a Torino e la Joya a Milano, al servizio di Conte che a Torino non ha potuto allenarlo avendo lasciato la Juve proprio nell'anno dell'arrivo dell'attaccante dal Palermo.

Il sogno dell'Inter sulla fascia destra, poi, si chiama Federico Chiesa. Per arrivare a lui i nerazzurri devono battere la concorrenza della Juventus ma Marotta sembra essersi mosso in anticipo. La Fiorentina è pronta a trattare ma valuta il giocatore settanta milioni. La cifra potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita tecnica, che potrebbe essere Roberto Gagliardini, che i viola hanno cercato già a gennaio.