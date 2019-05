Per la Juventus quella di ieri è stata una notte indimenticabile. I Campioni d'Italia hanno festeggiato la vittoria dello scudetto davanti ai loro tifosi. I giocatori hanno potuto celebrare nel migliore dei modi la conquista del titolo e il club ha organizzato una festa davvero meravigliosa.

La squadra ha alzato la coppa tricolore con un tripudio di luci e fuochi d'artificio. I giocatori con tanto di coppa hanno poi proseguito i festeggiamenti in campo anche con le rispettive famiglie. C'erano mogli, compagne, figli e amici dei campioni bianconeri che a turno si sono anche fatti fotografare con i loro cari e con il trofeo. Adesso però per la Juve sarà tempo di un po' di riposo, infatti, Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare a riposo i suoi ragazzi fino a venerdì mattina, quando riprenderà gli allenamenti per preparare l'ultima gara di campionato contro la Sampdoria che sarà in programma domenica alle ore 18.

Juventus, a riposo fino a venerdì

Per questa sfida il tecnico livornese non avrà Federico Bernardeschi che ieri è stato espulso. Mentre Joao Cancelo, contro l'Atalanta, ha subito un colpo al naso e per questo sarà operato.

Domani Cancelo sarà operato

Nella partita di ieri contro l'Atalanta, Joao Cancelo ha subito un colpo al naso. In seguito a questa botta il numero 20 juventino dovrà essere operato al naso. L'intervento chirurgico a cui sarà sottoposto Cancelo si terrà domani e servirà per ridurre la frattura alle ossa nasali.

Bernardeschi e Cristiano Ronaldo felici dopo la vittoria dello scudetto

Ieri sera, per la Juve è stato il tempo di festeggiare la vittoria dello scudetto. I giocatori hanno condiviso questo bel momento insieme alle loro famiglie che li hanno raggiunti in campo dopo la premiazione. Cristiano Ronaldo ha potuto festeggiare la vittoria della scudetto insieme a sua mamma la signora Dolores, a suo figlio Cristiano Jr e alla sua compagna Georgina. CR7 è apparso davvero felice e anche questa mattina su Instagram ha condiviso una bella immagine della serata di ieri.

Anche Federico Bernardeschi era molto soddisfatto per aver conquistato il suo quarto trofeo da quando è alla Juve. Il numero 33 juventino ha vinto due scudetti, una coppa Italia e una Supercoppa. Bernardeschi, poco fa, con un post su Instagram, ha postato le foto più belle della serata e ha commentato così le immagini condivise: "Non servono parole". Adesso il ragazzo di Carrara si concentrerà sulla nazionale, poi come tutti i compagni farà le meritate vacanze e da luglio tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione.

Il nuovo allenatore della Juve deciderà ovviamente quando la squadra riprenderà gli allenamenti per la preparazione estiva per la stagione 2019/2020.