Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto un buon rapporto con il club sabaudo (negli anni scorsi sono state numerose le polemiche).

Sarri, inoltre, ha ben poco in comune con Massimiliano Allegri; si tratta di due allenatori dai principi di gioco totalmente opposti. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, inoltre, sarebbe già stata trovata l'intesa tra l'entourage dell'allenatore e la dirigenza bianconera. Come scrive il "Bianconero.com", la Juventus avrebbe pronto per Sarri un ingaggio da sei milioni di euro a stagione più bonus. Mancherebbe, al momento, l'intesa tra Sarri e il Chelsea, anche se i vertici del club londinese vorrebbero puntare su Frank Lampard come prossimo tecnico.

Juventus, potrebbe arrivare Sarri

Con l'ex tecnico del Napoli sulla panchina della Juventus, potrebbero esserci degli importanti cambiamenti nella rosa e nella formazione del club bianconero. Vediamo tutti i dettagli.

Mercato Juventus, possibile rivoluzione con Maurizio Sarri in panchina

Come scrive "Sportmediaset", Maurizio Sarri avrebbe già dato delle indicazioni di massima ai vertici del club bianconero per gli eventuali interventi sul mercato. Miralem Pjanic, che sembrava destinato alla partenza, dovrebbe restare in bianconero, dato che Sarri lo considererebbe un giocatore molto importante (il "Jorginho bianconero").

Con l'arrivo di Sarri verrebbe rivalutato anche Daniele Rugani, il quale ha avuto un rendimento piuttosto altalenante in queste stagioni. Ad Empoli, sotto la guida del tecnico toscano, aveva fatto vedere grandi cose. Sarri potrebbe richiedere un acquisto di livello in difesa e in questo senso la Juventus punterebbe su uno tra Sergio Ramos (che sarebbe in rotta con il Real Madrid) e De Ligt, stella dell'Ajax, diventato ormai uno dei migliori al mondo nel suo ruolo (su di lui, però, ci sono anche Liverpool e Barcellona).

Per quanto riguarda l'attacco, invece, attenzione al possibile rilancio di Gonzalo Higuain, giocatore sicuramente in calo ma da sempre apprezzato da Sarri, tecnico con il quale ha sempre fatto molto bene a Napoli. Bernardeschi e Dybala potrebbero essere gli esterni offensivi della formazione di Sarri, mentre i rinforzi richiesti potrebbero essere Federico Chiesa e Paul Pogba.