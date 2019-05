Questo pomeriggio, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur erano a Milano per prendere parte ad un evento che si è tenuto all'Adidas Store. Ad attendere i due campioni bianconeri c'erano migliaia di tifosi che li hanno acclamati con grande affetto. Il numero 10 juventino ha anche incontrato i giornalisti presenti all'evento e ha parlato di diversi argomenti. In particolare Dybala ha svelato che la sua intenzione è quella di restare alla Juve, e ha così risposto a suo fratello che aveva spaventato i tifosi juventini sostenendo che la Joya in estate avrebbe potuto lasciare Torino.

L'argentino ha anche gelato le sue pretendenti e in particolare l'Inter, visto che ha affermato che lui non ha intenzione di parlare di nessun altro club che non sia la Juventus.

Dybala ha le idee chiare sul suo futuro

Paulo Dybala, oggi, ha parlato in maniera molto chiara in merito al suo futuro e ha risposto così alle recenti dichiarazioni di suo fratello Gustavo: "Mio fratello ha parlato per sè", ha detto il numero 10 juventino, che poi ha aggiunto di aver parlato con Fabio Paratici e di avergli detto che lui vuole restare alla Juve: "Fabio sa quello che penso ovvero giocare nella Juventus".

Juventus, Dybala gela le sue pretendenti

Dybala ha anche sottolineato che ogni decisione spetta alla società e al nuovo allenatore, ma la sua volontà è quella di restare a Torino. Il numero 10 juventino ha parlato anche di Massimiliano Allegri: "Siamo tutti molto grati per quello che ha fatto per noi e gli auguriamo il meglio". Infine a Dybala è stato chiesto se poteva firmare per l'Inter e la sua risposta è stata perentoria. La Joya ha affermato che non intende parlare di altri club perché ha molto rispetto per la maglia che indossa e non vuole mancare di rispetto nè alla Juve né ai suoi tifosi.

La Joya parla di CR7

In questa stagione, la Juve ha rinforzato la sua rosa inserendo Cristiano Ronaldo. La presenza di CR7 ha fatto sicuramente crescere tutto il reparto offensivo dei bianconeri. Paulo Dybala, oggi, ha parlato proprio dell'importanza di giocare con il fenomeno portoghese: "È una bellissima esperienza", ha detto l'argentino, il quale ha poi aggiunto che lui ha la fortuna di giocare con i due giocatori più forti al mondo ovvero Cristiano Ronaldo e Messi. Ha inoltre spiegato che è difficile trovare le parole per descrivere quanto sia bello poter scendere in campo con questi due fenomeni.

Al numero 10 della Juve è stato chiesto anche cosa si aspetta dal nuovo allenatore: "Speriamo che sia uno forte per farci vincere tutto". Dybala, dunque, ha le idee chiare sul suo futuro e su quello che dovrà fare il nuovo tecnico della Juve, cioè portare importanti trofei al club bianconero e magari riuscire finalmente a vincere la Champions League che a Torino manca da troppi anni.