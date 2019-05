In attesa di conoscere l'esito dell'incontro che si terrà a giorni fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza sta già preparando le strategie di mercato per accrescere ulteriormente la qualità della rosa in vista della prossima stagione.

Oltre agli acquisti, in casa bianconera potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, e al momento tra i candidati all'addio alla "Vecchia Signora" ci sarebbero Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa.

Juventus: Milinkovic-Savic grande obiettivo per il centrocampo.

Invece, per quanto concerne le entrate, il principale obiettivo è quello di rinforzare la difesa e il centrocampo. Dunque, non si esclude che possano arrivare due nuovi difensori centrali, mentre per la mediana il "sogno" è sicuramente il ritorno di Paul Pogba, anche se per "La Gazzetta dello Sport" nel mirino della società torinese sarebbe finito Milinkovic-Savic che la prossima estate potrebbe lasciare la Lazio.

Tuttavia, qualora la Juventus dovesse decidere di fare dei passi in avanti verso il 24enne serbo, ci sarebbe da risolvere il problema relativo ai rapporti piuttosto burrascosi fra i due presidenti, Agnelli e Lotito.

La Juventus sarebbe interessata a Milinkovic-Savic

Dunque, stando a quanto riportato dalla "rosea", tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo ci sarebbe Milinkovic-Savic.

Il mediano laziale, infatti, potrebbe proprio fare al caso dei campioni d'Italia, essendo in grado di unire qualità e quantità e, tenendo conto di alcuni limiti tecnici mostrati da questo reparto soprattutto nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, il serbo potrebbe rappresentare un'allettante occasione di mercato.

L'ex Genk, infatti, sarebbe in grado di alzare il tasso tecnico del centrocampo juventino, che sicuramente dalla prossima stagione potrà contare su Ramsey che, però, da solo non potrà di certo fare la differenza.

Claudio Lotito, tenendo conto che il suo calciatore quest'anno non avrà molto mercato (a differenza della scorsa estate), nonostante i rapporti non idilliaci con Agnelli, a fronte di un'offerta economica soddisfacente potrebbe anche dare il via libera ad una cessione alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus si starebbe preparando a grossi investimenti sul mercato, anche se prima bisognerò risolvere il "nodo Allegri" e poi dovrà provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per il mese di giugno.

"Il Sole 24 Ore" rivela che il club di Agnelli dovrebbe registrare una perdita di circa 50 milioni. Come accennato in precedenza, a fronte di questo peggioramento del rosso, non è da escludere che la società possa mettere in conto di effettuare una cessione eccellente.

Alex Sandro e Pjanic piacciono molto al Paris Saint-Germain, ma sulle tracce del bosniaco ci sarebbe anche il Real Madrid. Invece Douglas Costa potrebbe essere richiesto soprattutto in Premier League, con Tottenham e Manchester City che potrebbero presentare un'offerta alla Juventus che, attualmente, valuta l'esterno offensivo brasiliano intorno ai 60 milioni di euro.