Mercoledì 15 maggio, in prima serata, Rai 1 e Raiplay trasmetteranno in tv e in streaming online la finale di Coppa Italia 2018/2019 tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti arrivano all'ultimo atto della coppa nazionale dopo aver eliminato il Milan, mentre la compagine di Gasperini ha ottenuto l'accesso alla finalissima dopo aver estromesso la Fiorentina di Vincenzo Montella. La partita sarà giocata allo Stadio Olimpico e quindi, almeno in teoria, il team guidato da Simone Inzaghi potrebbe essere leggermente favorito per il fattore campo.

Lazio - Atalanta, mercoledì 15 maggio la finale di Coppa Italia 2018/2019 in tv su Raiuno e in streaming online su Raiplay - ilnapolionline.com

Tuttavia, la Dea è ormai da molti mesi una delle squadre di Serie A più in forma e quindi c'è da aspettarsi un confronto alla pari. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.

La finalissima di Coppa Italia in tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay

I tifosi laziali e orobici che mercoledì 15 maggio non potranno andare allo Stadio Olimpico di Roma, così come tutti gli appassionati di calcio, potranno seguire la finalissima di Coppa Italia gratuitamente e in chiaro.

Pubblicità

Il confronto tra Lazio e Atalanta, infatti, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull'app e sul sito Raiplay. C'è molta attesa per una finale che mette di fronte due squadre molto propositive e capaci di regalare sempre dei momenti di grande calcio.

L'undici laziale cercherà ovviamente di sfruttare il fattore campo, ma dovrà vedersela contro una squadra che ha eliminato la Juventus nei quarti di finale e la Fiorentina in semifinale.

Entrambe le squadre in passato si sono già aggiudicate la coppa nazionale: i bergamaschi hanno trionfato una volta, nel 1963, mentre il team capitolino ha vinto la Coppa Italia ben sei volte, l'ultima delle quali nel 2013.

Gli ambasciatori ufficiali delle due finaliste saranno Tommaso Rocchi per la Lazio e Gianpaolo Bellini per l’Atalanta.

Le ultime news sulla finale di mercoledì sera

Per la finale di mercoledì 15 maggio il team biancoceleste scenderà in campo con una divisa molto originale.

Pubblicità

Scendendo nei dettagli, nella maglia da gioco laziale figureranno omaggi all’Inno Italiano di Goffredo Mameli e la scritta "Con l’Aquila sul petto" sulla manica sinistra. Sulla manica destra della divisa, invece, ci sarà il solito stemma della finale di Coppa Italia.

Tra le ultime news intorno riguardanti la finalissima del torneo nazionale figura anche il diniego opposto da Trenitalia all'Atalanta riguardo alla richiesta di disponibilità di uno o più treni charter.

Pubblicità

Considerato l’esaurimento dei posti nei pullman erano stati chiesti dei convogli speciali, ma la compagnia ferroviaria non ha accolto la richiesta.

Al momento, i tifosi orobici che vorrebbero assistere alla partita allo Stadio Olimpico sono circa 20.000 e quindi c'è da aspettarsi un grande esodo dalla Lombardia verso la Capitale.